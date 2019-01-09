胃不適狂吃蔬菜！櫃姐「爆瘦剩30公斤」憂罹癌　醫：神經沒作用了



▲一名櫃姐腸胃不適又狂吃高纖蔬菜，導致重度胃下垂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

現代人因工作壓力大，三餐不正常，容易引發胃食道逆流、腸胃不適等症狀，提醒本身胃弱者飲食要注意，否則下場超悽慘。一名30多歲「櫃姐」，每天從早坐到晚，後期意識到胃痛不適，且體重爆瘦10多公斤，以為自己罹患胃癌，就醫診斷發現「重度胃下垂」，醫師說，追究原因竟是她聽信謠言「高纖蔬菜能促進腸胃蠕動」而狂吃，竟導致胃難消化「菜一直積在那裡」。

腸胃不適要注意，吃高纖蔬菜後果慘重！外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》上分享，門診中曾有一名30多歲在公司擔任櫃台人員的「櫃姐」，每天光鮮亮麗從早坐著工作到晚上，本身僅有40多公斤的她注意身材、飲食節制，但後期發現胃有不適，且越來越瘦剩下30公斤，誤以為自己罹患胃癌而就醫，經過診斷，確診為「重度胃下垂」。



▲陳榮堅醫師分享，高纖維蔬菜難消化全積在胃部，導致女患者爆瘦剩30公斤。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）



陳榮堅解釋，人的腸胃會蠕動將所有東西往前擠，「你胃下垂就是它神經沒有作用，你吃下去它就卡在那裡，它就不會往前進」。至於造成櫃姐胃下垂原因？他解釋，原先即患有輕度胃下垂的櫃姐聽信謠言「吃高纖蔬菜可促進胃排空」、幫助腸胃蠕動，因此狂吃高纖維蔬菜，「胃很難去把它攪動、消化掉，所以就變成它一直積在那邊....」，女子胃下垂狀況也越來越厲害，後來靠著調整飲食並搭配腸胃蠕動藥物治療獲得改善。醫師也提醒，民間許多所謂「健康的東西」仍建議諮詢專業人士再食用，免得傷身得不償失。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師，也曾在Youtube頻道《瘦身穎食》獨家傳授4大秘訣能幫助你「養好胃」，包括細嚼慢嚥、少量多餐；改變進食順序，她提醒第一口千萬不要吃菜，因為粗纖維難消化容易引發胃痛，建議先咬些軟爛的肉類、魚類有幫助胃酸分泌；再來是避免太過刺激食物如咖哩、咖啡、茶和辣椒等辛辣食物；以及適時的抒發壓力，放慢步調並且做些休閒活動，都能幫助你養胃更順利。