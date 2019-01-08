爛傷口「吃掉右乳肋骨露出」！她罹乳癌轉腦、肺...5年後痊癒了



▲女子5年因罹乳癌「吃掉右乳」並露出肋骨嚇壞醫師。（示意圖／CFP）

網搜小組／綜合報導



小病千萬不要拖！外科名醫江坤俊去年底分享一名女子5年前就診時右乳有一個大傷口，脫下衣服發現她傷口潰爛吃掉右乳，連肋骨都露出，畫面怵目驚心。安排切片確診為乳癌，但她卻因工作忙而拖延，小傷口變大傷口，治療過程癌細胞甚至轉移肺部及腦部，但她不放棄堅強挺過，如今控制良好「全身上下找不到一顆癌細胞」。

外科名醫江坤俊常在臉書粉專分享醫學常識及臨床個案，並且在重症患者最徬徨無助時給予滿滿正能量，感動上萬網友。他去年底PO文，某天門診來了一名40多歲女性，壯壯的雙臂提了兩大袋菜身體看似硬朗，但其實她5年前是名乳癌病患，右乳有個很大傷口，當時就診脫下衣服，胸前的傷口嚇壞醫師，「潰爛的傷口幾乎把她整個右乳都吃掉了...連右邊的肋骨都露出來了幾根」，立即安排切片，確診罹患乳癌。



▲女患者忙賣菜，無暇管自己的小傷口，每天只用厚厚紗布蓋著。（示意圖，非新聞當事人／記者姜國輝攝）

江坤俊說，女患者每天都在菜市場忙碌著，沒有時間看醫生，因此忽視當時的小傷口，孰料越來越大，「她每天用厚厚的紗布蓋住傷口，再用彈繃把它緊緊包住......然後一樣每天到市場賣菜」。他描述，當時乳癌治療過程相當辛苦，且過程中還經歷癌細胞轉移肺部及腦部，女子每每迎接康復喜悅後，接踵而來的常常是癌細胞又復發的訊息，但她個性堅強又樂觀，這些苦痛都熬過了。

現在的她病情控制良好，「全身上下找不到一顆癌細胞」。江坤俊說，「她常常會拿她種的菜送我，特別是元旦前。她每次都說『江醫師，謝謝你今年的照顧，明年又要麻煩你了』！我也每次都回她說『那當然，沒問題』」除了祝大家新年快樂，也祝福女患者在新的一年能健康平安。

該篇PO文吸引將近上萬網友按讚，「沒想到肺部腦部的移轉也能控制的很好，希望那位病人平安喜樂！」、「江醫師您真的有超強的能量可以讓您的病人走向美好，路途雖然艱辛但有您的支持、鼓勵及愛心，病人們也都堅持下去，這就是您的能量感染了大家。」、「江醫師總是能給人無限勇氣與力量」、「醫病能這樣歡喜自在對話，實在太好了」「好堅強的女性！」、「江醫師堪稱神醫喔！遇到您的病人都很有福氣」。