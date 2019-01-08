Man爆！天冷脫單「撩妹10招」秒心動　第1名女網友證實：嫁給他了



▲把外套借給心儀女生穿，國高中時期你也做過嗎？（示意圖／網友授權提供）

網搜小組／綜合報導

別老說冬天是分手的季節，低溫也是拉近彼此距離的最棒時機！尤其是單身男生們，可得好好把握這段時間，靠著貼心舉動讓心儀女孩心動！在新的一年脫離單身狗封號。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出天冷超有效的「10個撩妹神技」，展現超Man男人味，第1名有女網友回覆：「我嫁給了當初借我外套的男生」。

第10名：幫她準備熱飲

男生貼心的送上一杯熱飲，就算走在陰雨綿綿的路上，拿在手上身暖心也暖，尤其對於容易雙手冰冷的女孩來說，此舉超加分。或者有閒情逸致的網友，也可以親手煮好黑糖薑湯，放在保溫瓶裡，立馬收服她的心。

第9名：搶著洗衣、倒垃圾

天冷打開水龍頭就覺得超痛苦！這時就屬男生英雄救美的最佳時機，有時候到朋友家中聚餐，吃吃喝喝結束後都是女生在洗碗？你若能搶在她們之前先主動洗碗，並且紳士的幫忙倒垃圾，一定會讓她們超感動。一般而言，願意幫忙做家事的伴侶在交往後都是好男人、好老公代表，絕對會讓另一半更愛你。



▲大方的牽起女生的手，根本不需要暖暖包。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

第8名：趁機牽她的手

冬天哪需要暖暖包？男生的手就是最棒的暖手器，對於不敢大聲告白的男生來說，默默牽起心儀女生的手才是最高招的，一個動作心意全表達。如果有機會碰觸的對方的手，或是大方說要幫對方暖手而牽起，會讓她害羞又心動，但奉勸剛開始約會千萬別用，否則會被當色狼啊！

第7名：口袋借她

天氣冷騎機車在女生時，在後座的她們吹風一定很冷，此時男生可以貼心的說「把口袋借你」，或是主動拉她的手放入自己外套口袋裡，兩人的距離瞬間拉近，感受彼此的體溫，心也撲通撲通的狂跳。

第6名：穿同一件大衣、圍同條圍巾

有句話說「愛水不怕流鼻水」，說名女生愛漂亮，不顧天冷穿少少冷得流鼻涕也在所不惜，身為護花使者的你千萬別傻傻看她冷，此時拿出圍巾、大衣為她遮風擋雨，還能同披一件大衣或同圍一條圍巾，超甜蜜的互動絕對會有進一步的發展。



▲溫暖的擁抱女生，讓她感受到自己有如天然暖爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第5名：溫暖的擁抱她

人體就是一個天然暖爐，天氣冷還有什麼比用體溫溫暖對方更浪漫的？當冷氣團報到就是男生們擁抱女孩們的好機會，請大方的抱下去吧！但在這之前請先確保自己身體是暖和的，否則自己一邊抱一邊發抖，真的超糗。

第4名：帶她泡溫泉度假

在冬天裡泡著熱熱的溫泉，實在超幸福，但大家千萬別想歪！因為就算不是情侶也可選擇分開的大眾池或是使用兩間湯屋，泡完後心情愉悅，說不定戀情也隨著溫泉熱氣升溫了。

第3名：開車或叫Uber接送她

有不少女生討厭在天冷又飄著細雨的天裡乘坐機車，或是擠在人滿為患的大眾運輸工具，所以如果你本身有車就貼心開車接送吧，密閉的空間製造兩人獨處時光；倘若沒車也可以叫Uber接送，不用讓她付錢，也能關心她是否安全到家。

第2名：約她一起吃火鍋

冬天就是要吃火鍋啊！找一家好吃火鍋，約她一起吃啦，在冬天裡不僅暖她的胃更暖她的心，但男生們也請先確認好不好吃，否則踩雷就糗啦。



▲過去在《ETtoday健康雲》文章《高中女為何「愛跟男生借外套」？》有女網友證實自己嫁給當初借她外套的男生。（圖／截自《ETtoday新聞雲》粉專）

第1名：借她外套取暖

這個想必許多網友們在國、高中就做過，或是「被做過」了吧？和第6名一樣，如果你覺得兩人感情還沒到同披一件外套程度，那就脫下你的外套借給她擋風保暖吧，就算你冷到爆，還是要Hold住裝得很Man啊，你的體味一直被她佔有，立馬和她變得親近，且周圍的人也會開始傳些流語，具有推波助瀾的功效，光想就覺得冷死也值得。有網友大喊「超害羞的～」、「原來...我們國中的時候隔壁班女生狂借」、「終於懂了⋯」。也有女網友回覆：「我嫁給了當初借我外套的男生」。