過年出遊必備暈車藥！　正確服用時間、禁忌族群一次搞懂

▲藥師提醒，暈車、暈船藥的使用時機不同，某些特殊族群也不建議使用。（圖／達志示意圖，下同）



記者趙于婷／台北報導

過年不少人都會出遠門旅遊，必須面對長途交通，對容易暈車、暈船的人來說是一大惡夢，都會事先準備暈車藥物，但其實這些藥物都有禁忌的。藥師提醒，目前市售的藥物包括「抗組織胺劑、副交感神經拮抗劑貼片型」，不僅適當使用時間不同，且特殊族群也不建議使用。

台北市立聯合醫院中興院區藥劑科總藥師陳彥蓉指出，動暈是一種正常的反射性眩暈，人在反覆的直線、轉彎、加速、減速等運動狀態下都可能引發，尤其常見於搭乘車子、船隻、飛機等交通工具，而鎮暈劑的適用範圍為預防或緩解搭乘交通工具所引起的動暈。

其中「抗組織胺劑」是藉由讓自律神經反應遲鈍、抑制胃腸的蠕動，使人想睡的特質性質，讓人不會暈車，適當時機為出發前30-60分鐘服用，但此類藥物會加強中樞神經抑制作用，服藥期間不可飲用酒精類飲料或與其他鎮靜安眠藥併用。

▲動暈是一種正常的反射性眩暈。

「副交感神經拮抗劑」則是藉由抑制中樞神經的傳導，進而抑制嘔吐反應，最常見的成分為東莨菪鹼（scopolamine），市售常見貼片劑型，在行前4-6小時前，必須貼在耳後凸出的耳骨無毛髮處，藥效可持續72小時，部分民眾口乾的感覺較明顯，12歲以下孩童、孕婦、青光眼患者不可使用此類藥物。

陳彥蓉提醒，避暈得從行前開始做起，例如在移動前空腹或吃太飽都不好、睡眠要充足、不要穿緊身衣物、盡可能減少不必要的頭部運動、選擇搖晃較少的位置、乘車盡量坐前座看遠處一固定物、乘船可在甲板上看地平線，若無法取得外界視覺參考物時，就閉上眼睛減少視覺和內耳動靜感覺的衝擊，也可想辦法轉移自身注意力，都可減少暈車發生機會。

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