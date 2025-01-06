久坐也有好事　最新研究：部分從事的活動對大腦有益

▲閱讀。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

長久以來，久坐都會對身心健康產生負面影響。然而，新的研究揭示了一個令人驚訝的轉折：並非所有坐著的活動都對大腦有害，事實上，有些甚至可能提供認知益處。

最新研究的研究人員探索了397名60歲以上成年人的日常活動模式，以了解不同類型的活動是如何影響記憶和思考能力。發表在《Gerontology Series A revealed》上的研究表示，久坐行為對大腦健康的影響很大程度上取決於活動的類型。

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例如，閱讀、聽音樂、手作、祈禱或與朋友聊天等精神層面的活動，就與改善記憶和認知功能有關。然而，不需要積極參與的活動，例如長時間看電視或玩電子遊戲，則與較差的認知結果相關。

這個研究的研究員Maddison Mellow博士表示，他們發現活動類型會顯著改變其對大腦健康的影響，例如社交和精神活動會刺激大腦，而被動的活動，如過度看電視，則可能會產生有害影響。

為了在健康的各個方面取得最佳效果，Maddison Mellow建議人們應該以身體活躍為目標，優先考慮令人愉悅的運動，並提高心率。

但是，如果您一天需要長時間坐著，也不用太過擔心。微小的調整仍然有利於大腦的健康。Maddison Mellow博士建議，將5分鐘的看電視時間換成一些能刺激大腦的活動，例如解決謎題、閱讀或與朋友聊天，這些都可以對大腦健康產生有意義的影響。

Maddison Mellow博士表示，「雖然『多動、少坐』的訊息對於心臟代謝和大腦健康確實適用，但我們的研究表明，在思考久坐行為和認知功能之間的聯繫時，需要採取更細緻的方法。

先前的研究表明，從事對大腦刺激的休閒活動，例如閱讀和玩棋盤遊戲，可以幫助老年人保持認知敏銳度。 PMC雜誌上發表的一篇論文表明，75 歲及以上參加此類活動的人，與不參加此類活動的人相比，罹患失智症的風險較低。

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