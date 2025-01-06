上山追雪當心「雪盲症」！醫示警3症狀　恐害暫時性失明

▲醫師提醒，登山要特別留意高山症和雪盲症。（圖／雙和醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

強烈大陸冷氣團接連來襲，台灣高山出現降雪，不少民眾計畫前往賞雪。對此，雙和醫院家庭醫學科陳信儒醫師提醒，除了要注意保暖和交通管制問題外，更要留意「高山症」和「雪盲症」，眼睛若未做好防護，可能出現眼睛刺痛、流淚與視力模糊，嚴重恐引發暫時性失明。

陳信儒指出，海拔越高的地方氣壓越低、氧氣越稀薄，身體過度換氣導致的不良代償反應，只要高度超過2500公尺以上，就有機會出現，且隨著高度上升，比例隨之增加，最常見的情況有頭暈、頭痛、疲倦、胸悶及噁心，甚至嘔吐等腸胃不適症狀，嚴重時甚至會引起高山肺水腫及高山腦水腫，若無及時處置，死亡機率大幅提升。

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觸發高山症的關鍵除海拔高度外，上升速度與個人體質也有關，建議出現相關不適症狀時，先原地休息並觀察是否緩解，讓身體適應環境，如無改善或加劇，請立即下山就醫；值得注意的是，常有民眾認為是平時沒運動習慣體力較差，或溫差大、吹風受涼，只稍作調整便繼續登山行程，輕忽高山症以致憾事發生。

另外，針對近期追雪民眾，陳信儒表示，眼睛的防護常遭到忽略，嚴重時恐造成光害性角膜炎，不僅是眼睛刺痛、流淚與視力模糊，甚至會引發暫時性失明，主要是雪地對日光的反射率可達95%，直視雪地相當於直視陽光，這種症狀常在登高山、雪地和極地探險者上發生，稱作雪盲症，因此建議配戴具有防紫外線功能的太陽眼鏡或滑雪護目鏡。

陳信儒提醒，民眾在體驗山林之美時，由於每千公尺溫度下降約6℃，因此得特別注意保暖避免失溫，從野外求生「3」關鍵「缺乏食物仍可存活3週、缺水僅剩3天、若失溫3小時恐致命。」中可知，最重要是穿適合的衣物，也要使用帽子、手套和圍巾來保護身體暴露部位，此外，皮膚容易因低溫和乾燥而受損，塗抹保濕霜和防曬乳也是必要措施。