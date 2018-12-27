壞死性腸炎有9成是早產嬰　醫：狀況多變「貿然開刀風險高」

▲花蓮一名早產男嬰因壞死性腸炎情況危急，今送到台大兒醫救治。（圖／記者范綱儀攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

花蓮一名早產男嬰因壞死性腸炎情況危急，今（27）日緊急從花蓮送往台大兒童醫院救治，目前還在觀察中。台大兒醫小兒部新生嬰兒科主治醫師周弘傑指出，壞死性腸炎「是新生兒醫師很不希望遇到的問題」，該症狀在台灣發生率2%-4%，比西方國家的7%-10%低，但一旦發生該問題，有90%都是早產兒，因狀況多變，貿然開刀風險更高。

周弘傑說明，壞死性腸炎通常都發生在早產兒開始餵食的前段時間，尤其是早產「週數越小、體重越小」越容易發生，腸黏膜會組織壞死、肚子會漲大、有血便等，嚴重甚至會腸子破掉，該症狀會影響呼吸狀況，導致生命徵象不穩定，因此死亡率很高，再加上腸子發炎，預後也不是很好。

「壞死性腸炎不是說開刀就能開！」周弘傑特別提到，很多民眾和家屬都會誤解「為什麼不能馬上動刀處理？」，但其實壞死性腸炎是變化非常大，發生時，生命徵象會很不穩，尤其多數都發生在早產兒，若貿然手術，風險反而更高。

▲在保溫箱的早產男嬰在國道警察開道、家屬和醫護人員的護送下抵達台大。



周弘傑解釋，壞死性腸炎發生患者中，有90%是早產兒、10%是足月兒，小孩子的狀況本來就比較多變，因此必須在生命跡象穩定的狀況下才能進行手術，過程中需要非常多的檢查和評估，並沒有說什麼時候是開刀時機，主要還是看小孩子本身的狀況。

雖然壞死性腸炎發生率不算高，但死亡率高！周弘傑說，該症狀會嚴重影響生命徵象，因此在評估手術的過程中，只能不斷的支持孩子，用強力抗生素、呼吸器去穩定身體狀況和維持生命徵象，也必須和外科緊密會診，評估什麼時間才是最適合的開刀時機。

周弘傑坦言，壞死性腸炎是照顧上非常非常大的挑戰，更是新生兒科醫師很不希望遇到的問題，未來也很容易發生腸沾黏、短腸症、腸子狹小等併發症，必須長期追蹤。最後談到花蓮早產嬰的狀況，他則簡單表示「這種症狀真的變化很大，就像前面所說，一切都要觀察評估。」