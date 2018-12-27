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癌症時鐘快轉2秒「每4分就1人罹癌」　大腸癌第11年居榜首

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癌症,生病,病毒,醫院,感冒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲癌症時鐘在快轉兩秒，平均每4分58秒就有1人罹癌。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署今（27）日公佈最新癌症登記報告，新發癌症人數為10,5832人，比104年增加676人，癌症時鐘又快轉2秒，平均每4分58秒就有1人罹癌。而在癌症類型上，發生人數最多的一樣是大腸癌，第11年居榜首，其次依序為女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌和食道癌。

以男性來看，105年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口330人，較104年每10萬人減少6.5人，前10大癌依序為大腸癌，肝癌，肺癌，口腔癌（含口咽、下咽），攝護腺癌，食道癌，胃癌，皮膚癌，膀胱癌，白血病。

女性年齡標準化癌症發生率則是每10萬人口269.1人，較104年每10萬人減少4人，依序為乳癌，大腸癌，肺癌，甲狀腺癌，肝癌，子宮體癌，卵巢癌，子宮頸癌，皮膚癌，胃癌。

大腸,大腸癌,大腸癌篩檢。（圖／達志／示意圖）

▲大腸癌再度蟬聯國人10大癌症榜首，但因民眾篩檢意識抬頭，標準發生率連兩年下降。

國健署癌症防治組組長吳建遠指出，雖然癌症發生人數上升，但根據年齡標準化發生率來看，105年每10萬人中有296.7人罹癌，比104年每10萬人減少5.3人，其中肝癌、大腸癌標準化率較104年每10萬人減少1.9和1.7人，是發生人數和標準化發生率下降最多的兩種癌症。

國健署署長王英偉提醒，癌症最重要的還是預防勝於治療，危險因子可分為先天及後天型，先天的危險因素，可歸納為老化、性別、基因，後天除了大家都知道的菸、酒、檳榔和癌症有關，油膩、燒烤紅肉、加工肉品、甜食，缺乏運動、肥胖等也都癌症密切相關，一定要注意自身的飲食和生活型態。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 癌症 癌症時鐘 大腸癌 國健署
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