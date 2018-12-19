老是被傳染、感冒好不了？　營養師教你一招增強免疫力！

▲常感冒後又難痊癒？營養師建議可選擇含有豐富乳鐵蛋白的鮮乳，有助增強免疫力。（圖／達志示意圖）

文／林世航營養師

天氣轉涼，逐漸進入小兒流感、輪狀病毒的好發期，尤其孩子開始上學之後，更常有互相傳染疾病的問題。要抵禦病毒的侵襲，飲食是關鍵之一，該給孩子吃什麼打好體質，提升免疫力？

其實並不需要特殊的補品，只要挑對鮮乳，不僅可以攝取鈣質等營養素，更能補充豐富的乳鐵蛋白，幫助寶貝建構完整的免疫屏障。

乳鐵蛋白 調節免疫抗感染

乳鐵蛋白是乳汁中重要的抗感染因子，具有抗菌與抗病毒等功效，在抗菌方面，乳鐵蛋白可以鍵結鐵離子，減少細菌可利用的鐵離子含量，讓細菌無法生長，也能直接作用於病毒，減少病毒與人體細胞的結合機會，降低感染風險（連結）。

▲乳鐵蛋白如何提升保護力？（圖／好食課提供，下同）

乳鐵蛋白不僅可以抗菌與抗病毒，還可以直接影響免疫細胞，調節免疫能力。動物研究發現，乳鐵蛋白可以增加腸道黏膜的免疫細胞數與活性（連結），因此補充乳鐵蛋白，能夠提升腸道粘膜免疫功能，減少微生物入侵的機會。

日本九州大學也曾經進行實驗，讓小鼠每天補充62.5毫克的乳鐵蛋白，並同時感染流行性感冒病毒，結果發現補充乳鐵蛋白後，小鼠的肺部感染問題有顯著地改善（連結）。

人體試驗也發現乳鐵蛋白可以調節體內的免疫力，補充乳鐵蛋白能提升體內殺手T細胞、輔助T細胞的數量與活性（連結），這些細胞都與對抗病毒、細菌有著密切的關係。

▲乳鐵蛋白能刺激腸道免疫細胞活性。

含有乳鐵蛋白的鮮乳 增加防護力

牛乳和母乳一樣含有乳鐵蛋白，每100毫升的牛乳約含有6至15毫克的乳鐵蛋白（連結），但因為牛乳製造過程必須經過殺菌，殺菌的高溫會嚴重影響生乳中的乳鐵蛋白含量，所以並不是所有的鮮乳都含有乳鐵蛋白！

目前市售鮮乳的殺菌方式，大致上可分成72度C的巴氏殺菌法與125度C到135度C的超高溫殺菌法，並以超高溫殺菌法為主。超高溫殺菌的溫度會大量破壞乳鐵蛋白。

過去有研究探討殺菌溫度對乳鐵蛋白的影響，每100毫升的生乳約含有7.8毫克的乳鐵蛋白，經過超高溫瞬間殺菌的鮮乳，幾乎測不到乳鐵蛋白與免疫球蛋白，但採用巴氏殺菌法的鮮乳仍保留95%的乳鐵蛋白，擁有乳鐵蛋白的保護效果。

▲巴氏殺菌保留更多乳鐵蛋白。

每天喝2杯鮮奶 滿足國健署的建議

台灣民眾乳品攝取狀況不佳，而乳製品攝取不足也是孩子缺鈣的主因，國健署建議，幼兒一天應攝取500毫升的乳品，身為營養師的我，十分建議孩子從幼兒階段就飲用足夠的鮮乳，每天兩杯鮮乳不但幫助寶貝補足鈣質，也喝進豐富的維生素B群！

但有些孩子因為不習慣一般鮮乳濃厚的味道而不喝，也減少攝取這些營養素的機會，選擇含有乳鐵蛋白的鮮乳，保留著生乳清爽的風味，能避免孩子因口感排斥鮮乳，並且營養更豐富完整，天天喝，幫孩子增強保護力，打造不怕生病的好體質！

本文由【好食課】授權提供

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