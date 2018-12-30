又冷又濕～醫曝「衣服曬室內多危險」！濕度↑吸黴菌孢子竄全身



▲雨下不停衣服戶外晾不乾，只能往室內擺嗎？小心超傷身。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



台灣冬天潮濕多雨！尤其周四起逼近大陸冷氣團等級的冷空氣南下，一路影響到元旦，不只低溫下探14、15度，跨年夜、元旦全台都有下雨機會。又濕又冷的天氣，衣服洗了晾室外越晾越濕，有許多網友直接轉移陣地「曬在室內」，但這一動作很危險，有醫師指出，室內曬衣會使空氣濕度提高30%，成為黴菌孢子發育的理想環境，吸入黴菌恐讓其隨著血液跑到全身，人體成為宿主。

健康知識粉專《駐家醫師》過去曾分享一支影片，揭開「潮濕衣服曬室內」的危險性。台中榮總胸腔內科醫師王俊隆指出，室內環境本就潮濕，加上晾衣服使濕度再提升，「這樣就有利於黴菌的生長，包括麴菌的部分，一旦它變成一個侵襲性，它可能就會到處跑」，麴菌有機會隨著血液跑到全身，若在肺部即容易引發肺部感染的發炎，而本身有過敏、氣喘體質者，接觸麴菌時也容易誘發氣喘發作，應特別小心。



▲醫師指出，濕度一升高可能吸入黴菌，隨著血液流向全身。（圖／取自《駐家醫師》Youtube）

潮濕環境會加速菌孢的發展，吸入黴菌人體恐成宿主！王俊隆提醒，應試著改善環境，別讓身體長期處於潮濕空間裡，他說「麴菌附著在身上，一般人免疫力夠，所以不會造成它發病，有可能是所謂的共生和平共處」，但一旦免疫力下降的患者接觸到，任何感染都可能發生，不得不慎。

若家中或工作環境較潮濕，或非得在室內曬衣服，醫師也建議適度使用除濕機，將潮濕問題、床單問題進行有效整理，「有效清洗、更換、曝曬」就能避免將黴菌孢子吸入。

過去《ETtoday健康雲》也曾採訪台北醫學大學附設醫院胸腔內科李凱靈醫師，他表示當室內溫度25度、濕度達70%以上時，就容易讓黴菌孢子孳生，一旦吸入孢子，可能會造成咳嗽、氣喘、呼吸困難、痰變多等症狀，尤其在支氣管較弱的民眾上，反應會更明顯。此外，若孢子不幸透過血液跑到全身，還可能造成多重器官發炎，引發敗血症喪命，但這種較容易出現在免疫力較低的病人上，做過器官移植、施打過免疫抑制劑者，都是高危險群。