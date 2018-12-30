▲她打噴嚏「脊椎骨折」才知骨鬆，婦女隱形殺手5食物可防。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

骨鬆是停經後婦女的隱形殺手，骨質會在35歲以前達高峰，之後會逐漸減少，女性停經後骨質會從原本的緻密的骨頭變成中空疏鬆，但由於無明顯症狀，可能等到彎腰抱小孩造成脊椎壓迫性骨折，才知道骨鬆以上身。醫師建議，45歲以上的婦女，每1~2年應接受骨密度檢查，尤其是以停經的婦女，更應吃這5種「補鈣食物」，才能有效提升骨品質，避免骨折。

依據衛福部統計，老人髖骨骨折後，約40%無法恢復行走能力，20%在6個月內死亡，發生第二次骨折的機率也高達50%，但因骨鬆症狀難以察覺，患者往往在跌倒造成骨折後才前往就醫，影響生活品質，也易造成難以挽回的遺憾。

花蓮慈濟骨質疏鬆照顧中心主任葉光庭表示，正常的骨密度T值應大於-1，若是介於-1與-2.5之間，表示有骨質流失的狀況；小於-2.5就很可能有骨質疏鬆的問題，診間常遇到婦女平時身體狀況穩定，只是不小心走路跌倒造成髖關節骨折，或者打噴嚏造成脊椎骨折，才知道骨鬆以找上門。

▲骨密度檢測。（圖／花蓮慈濟提供）

花蓮慈濟骨科部陳英和名譽院長表示，要預防骨鬆需從「保密防跌」做起，平常應多攝取牛奶、豆製品、杏仁、綠色蔬菜等鈣質食物，同時別忘記多曬太陽，增加維生素D3吸收；在居家環境也需要多用心，加強防跌措施；最後則是接受適當用藥，對抗流失治療等，才能有效提升骨品質，避免骨鬆變骨折。

骨鬆除了藥物治療之外，運動與營養等非藥物治療對於增肌強骨也有非常顯著的成效。花蓮慈濟骨質疏鬆照顧中心主治醫師姚定國說，要保骨本「補充鈣質與維生素D」很重要，最好的方式就是規律運動與早睡早起的生活型態，飲食中選擇富含鈣質的乳製品，避免攝取過多茶類、咖啡等，如果是茹素者，也可以透過海帶芽等深色蔬菜來補充。