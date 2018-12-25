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CT、MRI年燒健保166億　元旦起門診開檢查單要「管制」

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▲CT,電腦斷層顯像,X光醫療,檢查,健康檢查,醫療檢查,檢查室,檢驗器材,醫療器材。（圖／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

為避免檢驗檢查浮濫佔用健保資源，健保署今（25）日正式宣佈，明年1月1日起醫師開立電腦斷層（CT）與磁振造影（MRI）檢查單前，未調閱病人已上傳的28天內影像及報告將不予給付，若遇連線中斷、影像上傳品質不佳，或不符此次看診條件，則得申報虛擬醫令代碼並向健保署申報，病患無須自費。

健保署醫審及藥材組科長張如薰表示，根據106年統計，檢驗檢查前5名分別為電腦斷層103.81億、超音波86.05億、磁振造影62.25億、心臟酵素與血脂肪60.2億與病理檢查39.2億。明年將納入管制的CT與MRI，一年就燒掉健保166億元。

健保署從107年元旦起，建置雲端醫療影像資訊分享平台，鼓勵各醫院為病人執行CT及MRI檢查後，即時將影像及報告上傳，讓民眾至其他醫院尋找第二醫療意見或後續照護，不需要花費200-600元燒錄影像，醫師也可以即時調閱檢查報告，節省醫院作業流程與花費。

▲高階「正子電腦斷層掃描檢查」，更能偵測腫瘤的活性，尤其對於淋巴結或者遠端轉移更能及早偵測，讓診斷更精準。（圖／安南醫院提供）

▲高階「正子電腦斷層掃描檢查」。（圖／安南醫院提供）

同時健保署亦於107年10月起，建置「即時API提示」提供CT及MRI最近6個月內檢查項目、地點及日期等資訊主動提示醫師，且針對醫師調閱後發現影像不良者，也可透過「上傳影像品質疑義案件通報系統」通報。

張如薰強調，明年將列入限制的CT與MRI檢查都屬高價項目，重複檢查不僅會增加輻射暴露風險，過去統計也有2成病人做完檢查後不會回診看報告，造成醫療資源浪費，因此才會訂出此規定，目前只針對門診病人，但還是會尊重醫師專業，只要事先有做查詢，健保也會給付。

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關鍵字： 電腦斷層 磁振造影 健保健康 檢驗檢查 健保署
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