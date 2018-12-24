新生兒頭皮血腫別亂揉！　男嬰併發腦膜炎疑「按摩」惹禍

▲男嬰頭皮血腫疑遭按摩按出嚴重感染。（圖／中國附醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

按摩化瘀血，可不是每個人都適用！一名8天大的男嬰因產程滯遲使用真空吸引器吸出，以致頭皮出現9公分高的血腫，家長接出院後幫忙「按摩」頭皮，卻疑似造成大腸桿菌感染，不僅高燒到39度，表面還出現凹凸不平的膿包，緊急送醫清創，仍併發腦膜炎、腦內慢性膿瘍、慢性癲癇等嚴重後遺症，小小年紀已住院5次治療。

中國附醫兒童醫院新生兒科主任林志鴻表示，自然產寶寶頭部經過產道擠壓、合併真空吸引器輔助，頭皮出現水腫或皮下輕微出血很常見，但產瘤多半會在1週內消失，血腫也不需特別處理，就會在數週內被人體自然吸收，或者血塊自行在腦中鈣化形成突起，如果擅自用針頭抽吸或局部擠壓，反而會將表皮細菌帶入腫塊內造成感染。

▲新生兒頭皮血腫發生率約1-2%，會在數週後自行消失。（圖／中國附醫提供）

頭皮血腫發生率約1-2%，母親生產時使用真空吸引器、新生兒體重超過4000公克或產程遲滯都是危險因子。中國附醫今年卻收治3名頭皮血腫併發嚴重感染的案例，皆為出生一個月內嬰兒，頭皮血腫處出現紅、腫、熱等症狀，送醫發現體溫高於38度，抽血檢測確認有炎症，血液培養及局部膿液培養菌長出大腸桿菌。

林志鴻說，儘管家長在發現寶寶不對勁時馬上送醫求診，也透過外科手術清除膿瘍，並接受1至2個月的抗傷素治療，但因病嬰年紀小、抵抗力不好，加上病灶位於頭部，3人皆併發腦膜炎或骨髓炎，最嚴重的男嬰甚至有多處腦內膿瘍，留下水腦、慢性癲癇等後遺症。

▲中國附醫兒童醫院新生兒科主治醫師陳映廷說明感染性頭皮血腫。（圖／中國附醫提供）

中國附醫兒童醫院新生兒科主治醫師陳映廷表示，新生兒頭部血腫大多數都侷限在頭皮骨頭外層，不會影響到腦部細胞，但若忽略早期症狀、延誤就醫，局部頭血腫感染有可能進展成腦膜炎、骨髓炎，此時除了治療時程拉長且複雜之外，還有可能造成長期神經發育、發展的影響。

陳映廷表示，若有類似的情況，醫師除了針對感染的病原菌，尤其是最常見的大腸桿菌，給予適當的抗生術治療，另外必須評估是否接受外科手術治療。