韓國瑜「恢復護理職校」救長照　她批倒退15年：真是見鬼了

▲準高雄市長韓國瑜的長照政見遭打槍。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

準高雄市長韓國瑜即將於12月25日舉辦就職典禮，他在競選時發布的「打造高雄全台首富政策」提到，要以委託方式辦理3年制護理學校，招收國中畢業生以公費培訓長照人才，遭具護理背景的立委陳靜敏打槍，直呼「見鬼了！」她提出反對2大理由，直呼若真的恢復護理職校，會讓高雄護理教育「倒退15年」。

成大護理系教授出身的立委陳靜敏今（21）日召開記者會，公佈六都長照政策大體檢，現場請來中華民國護理師公會全聯會理事長高靖秋、台灣護理學會理事長王秀紅與去年成立的台灣長照護理學會理事長盧秀美一同點評，衛福部次長薛瑞元也出席回應。

▲護理師公會代表出席參與。（圖／記者嚴云岑攝）

陳靜敏表示，六都長照中，台中市、桃園市普遍較佳，台北市老年人口最多，長照覆蓋率卻僅22.11%，詢問柯文哲，「長照還可以改變成真嗎？」至於新北市雖然在擴大失智照護網路與社區整體照顧服務領先全台，但在交通接送服務上，卻僅有依家單位完成特約，需再加強。

當點評到高雄時，陳靜敏提到，根據高雄市政府施政報告，今年9月老年人口有40萬9743人，比率14.78%在六都排名第三，但整體長照率僅29.39%，還要再加強。

▲陳靜敏表示，職業護校若復辦，學生畢業後恐無試可考。（圖／示意圖／達志影像）

至於提到韓國瑜在政見中，主打以公費委辦3年制護校，陳靜敏表示「絕對不可行」，一來是台灣已從94年起廢除護理職校，二來是護士考試也於102年停辦，改以護理師代替，高雄勢必無法獨立於全國教育體制外，若真的開辦，學生畢業後恐無試可考，3年訓練等於白費。

高靖秋表示，長照如果要做得好，健保應增加護理人員居家急性照顧給付，目前出院準備多由社工評估，但病患回到家後的復健、營養調控，還是有賴受過專業訓練的護理人員執行；盧秀美則補充，護理人員在長照扮演的是進階角色，需具備豐富知識與專業應變能力，與其重辦職業護校，不如多培訓照服員，且現在社會升學主義盛行，學生護校畢業後可能還會唸四技、插大，無法馬上成為可用人力。

▼綠委陳靜敏公佈六都長照體檢。（圖／記者嚴云岑攝）