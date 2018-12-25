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糖友腹痛「揪出10公分腫瘤」　吃掉2/3肝臟還轉移到心

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▲▼生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

糖友腹痛「揪出10公分腫瘤」，吃掉2/3肝臟還轉移到心臟。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

70歲糖尿病患張婆婆，因肚子痛到醫院檢查，意外發現肝臟長了一顆超過10公分的腫瘤，肝臟體積也萎縮到一般人的一半不到，癌細胞還沿著血管轉移到心臟，醫師先透過傳統放療抑制轉移，但考量到肝臟太小，繼續治療可能影響肝臟萎縮，改採質子放射治療，成功保住左側肝臟，至今已持續追蹤3年，健康狀況穩定。

收治病患的林口長庚放射腫瘤科主治醫師黃炳勝表示，肝臟是人體最大的器官，負責代謝、解毒、生產膽汁等功能，正常體積約1500至2000立方公分，張婆婆被發現肝癌時，肝臟已不到600立方公分。雖然一般認知上，只要肝臟功能還有原來的3成，就足以應付生理需求，但當面對的是肝癌治療，面積就大大不夠了。

▲糖尿病患腹痛就醫「揪出10公分腫瘤」　吃掉2/3肝臟（圖／記者嚴云岑攝）

▲林口長庚放射腫瘤科主治醫師黃炳勝指出患者肝臟腫瘤位置。（圖／記者嚴云岑攝）

黃炳勝表示，造成肝臟體積萎縮的原因有三，多次治療、肝硬化、腫瘤變大都是主因，「臨床觀察發現，腫瘤越大、肝臟體積越小，這是相對的。」而一般肝癌患者都是B、C帶原，或者酒精性肝硬化所致，但張婆婆既不喝酒，也沒有肝病帶原，「這種突然長出來的，發生率不到1成。」

由於肝臟與心臟位置相近，分別位居橫隔膜的左下與右上方，靜脈將血液輸回心臟，也一併把腫瘤細胞送進去。黃炳勝解釋，心臟就像幫浦，若未即時抑制，可能會發生遠端轉移，因此先安排張婆婆接受右心房傳統光子放射並接受標靶治療，雖然腫瘤如預期萎縮，但肝癌指數卻從上升到8萬多，遠高於標準值14以下，代表原先肝臟腫瘤仍危害身體，家屬接受質子治療。

▲糖尿病患腹痛就醫「揪出10公分腫瘤」　吃掉2/3肝臟（圖／記者嚴云岑攝）

▲林口長庚醫院舉辦質子治療記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

林口長庚放射腫瘤科主任張東杰表示，質子射束可精準調控照射劑量與範圍，面對嚴重肝硬化或肝臟萎縮病患時，仍然可以給予足夠的放射治療劑量來殺死腫瘤，同時保留更大的正常肝臟體積。質子中心2015年底啟用以來，已收治超過1500位病人，肝癌病患約佔1/4，整體的兩年存活率約7成，腫瘤控制率超過9成。

張婆婆的肝臟腫瘤在2016年5月第一次質子治療結束後完全壞死，胎兒蛋白指數也降到正常值，僅有區域皮膚脫皮，治療後2週恢復。但是在定期一年追蹤時發現肝臟左葉復發一顆1.5公分的腫瘤，於是2017年6月展開第二次的質子治療，僅有色素沉澱的副作用，肝臟體積與第一次質子治療時的大小相同。第二次治療結束至今超過1年，健康狀況穩定，慢慢恢復了平常的生活步調。

關鍵字： 抗癌健康 肝臟腫瘤 質子治療 林口長庚
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