身體出現「10大症狀」＝缺鈣！你會失眠or食物吞不下去嗎？

▲你知道缺鈣也會造成吞嚥困難嗎？嚴重還有可能導致喉嚨抽筋。（示意圖／記者周姈姈攝）



生活中心／綜合報導

你缺鈣了嗎？鈣是人體不可或缺的礦物質，除了能夠維持骨骼的健康之外，鈣也可以穩定血壓、調解激素分泌以及正確傳遞神經訊息，所以如果體內缺鈣，那麼身體的某些功能一定會失效。對此，《Bright Side》就整理出10個常見的缺鈣跡象，像是吞嚥困難、失眠、疲勞以及憂鬱症都會找上門！此外，《Bright Side》也建議可以多吃青花菜、杏仁或是多喝牛奶補鈣。

以下為缺鈣的10種跡象：

1.抽筋

缺鈣的初期症狀就是很容易在夜間抽筋，特別會發生在大腿、小腿、手臂以及腋下。不只抽筋，就連走路時也會出現肌肉痠痛，而隨著痠痛時間變的越來越長，這種不適感很有可能會蔓延到全身肌肉上。

2.牙齒出現異狀

體內攝取到的鈣大部分都會儲存在骨骼和牙齒中，所以這2個部位通常都會最先缺鈣。如果你發現牙齒變黃、蛀牙或是出現損傷，那就代表體內的鈣量不足，得到牙周病的風險也會大增。

▲缺鈣也會導致牙周病風險大增。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



3.吞嚥困難

你知道嗎？其實缺鈣也會導致「吞嚥困難」。喉嚨會有緊緊的感覺，而且食物總是很難吞下去，這就代表是「收縮不良」引起的，若是情況變得更嚴重，你的喉嚨還很有可能會抽筋或是出現奇怪的聲音變化。

4.指甲易碎

就像骨骼一樣，「指甲」也需要一定含量的鈣維持健康。所以，如果你缺鈣，那你的指甲看起來會很乾燥、容易斷掉以及裂開；此外，若是指甲不夠厚，也很有可能會對日常生活產生一些影響，因為只要有一點小衝擊，指甲就會直接裂掉。

▲指甲脆弱易斷也和缺鈣脫不了關係。（圖／記者周姈姈攝，下同）



5.經常生病

鈣對於「免疫系統」來說是一種相當重要的營養素，因為鈣可以幫助身體對抗病毒和細菌。如果你缺鈣的話，身體就會降低對病原體的抵抗力，因此你會更容易感冒、咳嗽以及流鼻涕。

6.感覺異常

「感覺異常」包括一系列與嚴重缺鈣有關的神經症狀，你的嘴巴周圍、手指或是腳趾可能會出線刺痛感、麻木感、肌肉顫抖或是觸覺受損，最嚴重還有可能會影響記憶力、出現幻覺。

▲缺鈣可能會造成感覺異常，嚴重還會影響記憶力。

7.失眠

當你睡覺時，體內的鈣含量會隨著深度睡眠期間而高低起伏，所以如果身體缺鈣，就可能無法擁有香甜且安穩的深度睡眠，這些和鈣引起的失眠問題和褪黑激素的作用相關。

8.憂鬱症

鈣也是「調節情緒」不可或缺的功臣之一！由於鈣是天然的鎮定劑，可以產生鎮靜和放鬆的效果，也就是說，假如你體內的鈣含量低，那你就會更容易感覺到鬱悶和煩躁。

▲若是體內的鈣含量過低，就會更容易感到鬱悶和煩躁。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



9.疲勞

一般來說，缺鈣會影響整體的身體健康，所以如果你發現自己極度疲勞、昏昏欲睡、沒有精神或是懶散感揮之不去，那就最好避免依賴能量飲料提振精神，並嘗試均衡飲食。

10.皮膚乾燥

低鈣血症或是體內缺鈣也會讓皮膚出現問題，你的皮膚看起來會很乾燥，甚至還會產生龜裂的情況。此外，也有研究發現，缺鈣與濕疹、牛皮蘚等皮膚問題息息相關。

▲皮膚乾燥也和缺鈣相關。



此外，為了保持鈣的攝取量，你也應該要在日常飲食中加入一些「黑葉蔬菜」，像是甘藍、青花菜、蕪菁葉以及綠葉甘藍；或是攝取一些富含鈣的食物，像是高脂肪的魚、奶酪、牛奶、大豆、杏仁和芝麻。

如果想要讓身體吸收鈣的功能變更好，那你也應該要增加維生素D的攝取量，可以吃蛋黃、牡蠣、蝦子或是蘑菇，也可以吃一些強化食品，像是麥片、燕麥片或是柳橙汁。

▲平時就要維持鈣的攝取量，可以多吃青花菜、杏仁或是多喝牛奶。