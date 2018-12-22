薯條控哭了！哈佛教授：只能吃6根...專家「5字回應」狠打臉

▲哈佛教授說每次只能吃6根薯條？專家說話了。（影／毒理專家招名威教授授權提供，請勿任意使用）

記者周姈姈／採訪報導

薯條控真的要哭了！美國哈佛大學教授近日接受採訪時表示「薯條每次只能吃6根」以及「薯條配沙拉吃更健康」引起一陣討論，但毒理專家招名威教授則認為薯條只吃6根「真的有點少」。此外，招名威也提醒大家，薯條若是吃太多不僅會致癌，還會變笨，而吃生菜沙拉之前千萬別忘記把蔬菜洗乾淨，慎選沙拉醬！

綜合外媒報導指出，哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）的教授Eric Rimm接受《紐約時報》採訪時表示，油炸薯條是「澱粉炸彈」，對人體會造成極大的傷害，但如果你真的克制不了薯條的誘惑，教授建議一次最好吃6根，再搭配沙拉會更好。

▲哈佛教授認為薯條每次只能吃6根，搭配沙拉吃更健康。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



教授提及，每周吃2～3次薯條的人，死亡率會比吃非油炸馬鈴薯的人高出許多，但事實上沒有多少人能夠完全戒掉炸薯條，因此如果每次只吃6根薯條再搭配沙拉，對健康的影響就會減少許多。

針對哈佛教授的說法，招名威認為，如果要吃薯條又吃沙拉的話，那不就直接吃沙拉就好了？他解釋，馬鈴薯其實有很多好處跟壞處，以下就先告訴大家馬鈴薯擁有的3大好處：

1.鉀含量很高

「鉀」對於心臟來說是相當重要的元素，因此多吃可以維持心臟的健康。

2.富含膳食纖維

馬鈴薯吃多就可以預防便祕，排泄也會變得更加暢通。

3.高量維生素C

維生素C可以抗氧化，而且馬鈴薯吃多也可以對抗PM2.5，是個好食物。

▲馬鈴薯不僅能維持心臟健康，也能促進排便、對抗PM2.5。



但是話說回來，因為薯條經過油炸，也就是所謂的「人工產品」，所以裡面含有丙烯醯胺，吃多了以後會致癌，而在你還沒致癌之前會先「變笨」，因為丙烯醯胺也是一種神經毒。

此外，招名威說，由於薯條油炸過，所以肥胖也是不可避免的問題，而且薯條吃太多也有可能會變成肝臟的負擔和損傷，因此薯條「適量就好」，但是若只如哈佛教授所說的6根 真的有點少。

至於生菜沙拉，招名威表示，生菜其實是一種非常健康的食材，相信大家對這個說法不會有太多懷疑，唯一要知道的就是「生菌數」，因為生菌數很容易被吃進身體裡成為腸胃道的負擔，你可能會拉肚子、發燒或是身體不舒服，所以當這些蔬菜要吃進身體裡之前，你必須要先把蔬菜清潔乾淨，盡量別再隔餐使用。

▲生菜吃之前一定要洗乾淨，不然會成為腸胃道的負擔。



吃生菜沙拉還有另一個需要注意的重點，就是「沙拉醬」，招名威說，沙拉醬一定要慎選，不然你就只能等著變胖。

▲沙拉醬要慎選，否則會害你變胖。

招名威博士

現任：美國毒理學專家、中原大學生物科技系副教授、台灣毒物學會學術執行秘書、肽研生醫創辦人兼首席顧問以及中原大學奈米中心副主任。

現有經營粉絲團：招名威教授 毒理專家