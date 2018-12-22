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快放生！伴侶出現「5跡象」＝隱藏版恐怖情人...你還在撐？

點評:快清醒點！跟他繼續在一起不會快樂的
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▲家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女，性侵（圖／記者徐文彬攝，示意圖非當事人）

▲莫名其妙就為了小事發火、把你當出氣包，跟這種人在一起會毀一生！（圖／記者徐文彬攝，示意圖非當事人）

生活中心／綜合報導

你的另一半很會氣噗噗嗎？那你可要小心了！「生氣」對於人類來說是相當正常的表現，但是在一段感情中，對方的情緒若是常常失控，只會讓你陷入難逃脫的危機中，不僅會給你帶來壓力，甚至還有可能會導致生命危險。對此，國外網站《Femina》就列出隱藏版恐怖情人的5種特質，如果你發現對方的朋友和家人都會對他表現出防備心，那就代表他根本就不值得你付出一切！

1.不成比例的憤怒

不管是有多小的問題，對方都會生氣嗎？或是說，有些事你根本就不覺得怎樣，可是他卻總是小題大作嗎？如果他經常動怒，那就代表他根本無法控制自己的情緒，就算只是芝麻小事，他也可以鬧到天翻地覆；明明就只是襪子不見而已，他卻可以搞的像是天塌下來一樣，而且這些憤怒的情緒只會針對你，他會覺得很多事情你都做不好。

這種伴侶具有一種「沒有任何理由」就要發怒的潛在模式，只是你目前還沒看到暴風雨來臨罷了，請你要小心。

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲對方常因為小事就生氣，就代表他情緒控管很差，總有一天肯定會對你爆炸。（圖／CFP）

2.無法排除憤怒的情緒

有憤怒問題的人往往都無法忘記「過去曾經發生過的事情」， 這種人很會記仇，他不可能原諒或是淡忘一件小事情，每當這件小事再次浮現在他腦海中時，他憤怒的情緒就會不斷湧現出來。

3.思想悲觀

他會不斷挑出事情的缺點，或是毫無理由地挑惕，他也很有可能會在「樂於助人」的舉動的背後表現出很多敵意和仇恨。此外，壓抑的憤怒感以及情緒會讓他常常表現出「過於批判」的態度，對你也很難說出什麼好話，和這種人在一起，你覺得會過的有多快樂嗎？

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他的思想很悲觀，看什麼都不順眼，言語也會充滿攻擊性。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

4.不友善的幽默感

如果你發現，另一半經常會以調侃他人為目標而開別人玩笑時，那就表示他的內心充滿了憤怒和怨恨，隨時都有可能會爆發，因為他們認為取笑以及洗臉別人是一種報復的方式。

5.社交關係差

一個情緒控管很差的人，那麼不管是他的家人或是朋友，和他相處時都會表現出「小心翼翼」的樣子，畢竟，沒有一個人會願意當出氣筒。所以你可以觀察對方身邊的朋友，看看如果另一半在時，他們是否會表現出「防備」的樣子，假如會的話，那就代表另一半絕對不會是你可以託付一輩子的人。

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲透過觀察伴侶和家人、朋友的互動，你就可以知道是否該繼續走下去。

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