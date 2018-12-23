防胃灼熱、讓心臟休息！睡左側有「7好處」...你都怎麼睡？

▲睡左側竟然擁有7大好處，你都怎麼睡呢？（圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

你睡覺是平躺、側躺還是趴睡呢？想要舒舒服服睡個好覺，除了半夜別一直醒來或是跑廁所之外，其實「睡眠姿勢」也是重點，因為睡姿會影響身體功能的運作，而睡左側則被視為是黃金睡姿。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就整理出睡左側的7大好處，原來睡左側不僅可以讓心臟得到休息，也能改善消化功能、預防胃灼熱！

睡左側的7大超神好處：

1.改善消化

相信你一定有聽過「睡前吃東西」是不好的，因為食物會難以消化，但其實並非如此，事實上，不管你是清醒還是在睡覺，消化功能都會持續作用。《HEALTH&HUMAN》認為，睡前吃點東西是可行的，因為身體需要一些「燃料」才有辦法完成工作。

就如上面所述，無論是睡著還是醒著，消化功能都會持續作用，但透過「睡左側」反而能讓這份工作更快完成。由於胃在腹部的左側，因此躺你睡左側時，食物就能更容易進入大腸。

▲睡前吃點食物才能讓身體擁有足夠的能量進行消化功能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.讓心臟休息

從人一生下來，心臟就必須不斷跳動才能維持生命，這是一項非常困難的工作，可能還會受到飲食、生活環境或是空氣品質的影響，而「心臟病」是全世界成年人的主要殺手。

為了降低心臟病發生的機率，你應該要睡左側，這樣身體的重力才能幫助心臟血液流動，而主動脈也能順利將血液從心臟輸送到其他部位。

3.緩解背部疼痛

如果你睡覺的姿勢錯誤，很有可能會對背部或是頸部造成壓力，因此「睡左側」可以幫助你避免這些問題，而睡左側也能緩解脊椎的壓力。此外，睡左側還能改善血液循環，降低與肌肉緊張相關的炎症發生。

▲睡覺姿勢錯誤也會導致腰痠背痛。（圖／記者周姈姈攝）



4.維持淋巴系統正常運作

淋巴系統在體內液體流動以及免疫功能中扮演一個關鍵角色，因為淋巴可以帶走毒素和其他廢物，所以如果淋巴系統受到阻塞可能就會導致健康狀況變不好。

因此人們普遍認為，睡左側才能幫助淋巴系統過濾廢物，而淋巴會透過胸導管向左側排出，也就是說，身體的重力自然輔助了器官功能的運作。

5.減少胃灼熱發生

胃灼熱很有可能是在睡前進食的副作用，而腹部朝下的臥姿則會讓胃酸更容易蠕動食道。就有科學家發現，睡左側可以減少胃灼熱發生，而睡右側則會導致胃灼熱更容易發生。

胃部位於人體的左側，因此當你躺左側時，胃和食道的交界處就會高於胃酸的水平；相反的，如果你睡右側，食道下的括約肌就會鬆弛並且還會造成胃酸蠕動。

▲睡左側能降低胃灼熱發生的機率。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



6.對孕婦很好

孕婦乘載了兩個身體的血液循環功能，也就是說，孕婦的身體需要更多血量才有辦法完成工作；此外，一個正在肚子中成長的嬰兒會擴張子宮，並對脊椎以及其他器官施加壓力。

《HEALTH&HUMAN》建議孕婦可以躺左側讓血液循環保持暢通，這樣寶寶對於媽媽脊椎的壓力也不會那麼大，還可以同時保護肝臟免受擠壓。簡單來說，躺左側能讓媽媽以及寶寶的血液循環變更好。

7.預防打呼

如果你發現另一半會打呼，或者你就是製造噪音的人，那麼「睡左側」鐵定能讓你們的睡眠變的更加美好。但你要知道，睡左側並不是治療打呼的方法，而是讓舌頭和喉嚨維持在一個更中立的位置，並使呼吸道暢通無阻。

對於會打呼的人來說，「平躺」的睡覺姿勢是最糟糕的，因為口腔、喉嚨以及舌頭都會往下放鬆，可能會部分阻塞氣管，而打呼則是因為空氣穿過擁擠空間所引起的震動。

▲睡左側能讓呼吸道暢通，這樣睡覺時就比較不會打呼。（圖／達志／示意圖）



最後，《HEALTH&HUMAN》提醒，如果你真的無法習慣睡左側，那你可以試著在膝蓋之間或是背部放一顆抱枕，假如另一半願意，你們也可以交換位置睡覺，這樣就能迫使大腦再次決定哪個睡眠位置才是正確的，你也能更快養成睡左側的好習慣。