哪支羽毛筆最吸引你？一張圖曝「隱藏個性」...選1＝有義氣

▲哪支羽毛筆最吸引你呢？選出來後趕快往下看看測驗結果準不準吧！（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》）



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在這世界上，每個人都是獨一無二的，雖然有時候我們可能會覺得自己和其他人有些相似之處，但你還是很難找到個性和你一模一樣的人。對此，國外網站《Bright Side》就分享一個有趣的心理測驗，圖片中共有5支羽毛筆，你只需要選出一支第一眼最吸引你的羽毛筆，這樣就可以看出你的「隱藏個性」，如果你選擇的是1，那就代表你很有義氣，朋友有難絕對拔刀相助，改快往下看看測驗結果吧！

1號羽毛筆

選擇1號羽毛筆的你，個性很冷靜，不喜歡吵吵鬧鬧的生活，你隨時都準備好要幫助任何有難的朋友，儘管有些人可能會覺得你很軟弱，但他們錯了，只要能夠真正認識你，他們就不會這樣想。此外，你的「義氣」最終也能讓你擁有許多真心的朋友，他們會很重視你，並且珍惜和你相處的每個時刻。

▲你的義氣最終會為你帶來許多真心的朋友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2號羽毛筆

你是個崇尚「完美主義」的人，你喜歡自己的想法、一切事物以及責任，你認為所有事情都應該井然有序，而你也對其他人有相同的期望；有時候你看見自己或是朋友的不完美，你會感到有點不開心，所以這也是為什麼你比較喜歡自己一個人待著的原因。此外，堅持、學習速度快以及多才多藝也是你擁有的特徵。

3號羽毛筆

第一眼就被3號羽毛筆吸引嗎？那就代表你是一個意志堅定、獨立的人，你會自己實現夢想，不依靠別人的幫助，但你無法接收失敗，即使失敗了，你也很快就會重新振作，繼續走上自己的成功之路。有些人可能會覺得你是一個冷漠又孤僻的人，但其實你根本就不是這樣的人，你只會向「自己相信的人」敞開心房，對你來說，只有這些人才有資格你內心在想什麼。

▲有些跟你不熟的人可能會覺得你很冷漠，但其實你並不是這樣的人。



4號羽毛筆

你擁有過人的「推理能力」，因此你相當細心、聰明，不喜歡去欺騙別人，而且你的個性也很強勢，絕對有能力成為一個出色的領導者；你所有的特質讓你成為一個「標準很高」的人，但是又很矛盾，因為你自己很清楚這世界上沒有人是完美的，所以你的內心很掙扎。

你要隨時記得，這世界上每個人都擁有自己獨特的個性和想法，只要你能記住這點，那你就能更享受生活。

5號羽毛筆

在你的身體裡，住著一個非常敏感的靈魂，你很有藝術天份，渾身上下散發出創造力和想像力，但是，你的靈魂也充滿了懷疑，這往往會阻礙你向他人展示自己的想法。所以，你最需要做的就是克服面對失敗的恐懼，繼續在這個世界上分享你不可思議的藝術天賦，讓眾人驚艷。

▲你充滿想像力和創造力，但有時候「疑心」會阻礙你的腳步。