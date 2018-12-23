你排第幾？12星座「離婚排行榜」大公開...射手竟只排第4名

▲婚姻是兩人感情走到最後的結果，但有些問題卻在結了婚之後才會浮現。（圖／視覺中國）



國際中心／綜合報導

你認為自己排第幾名呢？「婚姻」通常都是兩人感情走到最後的結果，而大部分的婚姻都是在最好的時候開始，但卻都在結婚以後才發現很多事情都改變了。對此，國外網站《POPSUGAR》就公開12星座的離婚排行榜，愛好自由的射手排名第4，而做事謹慎的摩羯位居第1，雙魚則是最不可能離婚，趕快往下看看準不準吧！

12星座離婚排行榜公開：

第12名：雙魚座

雙魚座擁有的靈活性、可靠性、同情心以及浪漫傾向，都足以讓婚姻變的更加美滿。雙魚座是令人相當驚嘆的好伴侶，只要他們給了承諾，他們真的就會愛到底。

他們無私且喜歡幫助他人，所以「被利用」可能會是導致離婚的最大風險。

第11名：金牛座

只能說，那些和金牛座結婚的人很幸運，因為他們將踏漫長且幸福的生活。當金牛座遇到對的人時，他們就會表現出熱情和滿滿的愛，而他們傾向於將感情建立在信任以及理性上。

但是，這並不代表金牛座就適合當每個人的伴侶，若是遇到錯的人，他們就會變的又複雜又頑固。

▲只有遇到對的人，金牛才會展現自己的熱情以及滿滿的愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）



第10名：巨蟹座

巨蟹座擁有同情以及忠誠2種特質，因此他們非常適合步入婚姻。他們真的非常愛家，總是用愛關心每個家庭成員，而且他們也會把這種模式放進感情中。

如果硬要說出不適合和巨蟹結婚的原因，那麼應該就是控制慾以及喜怒無常的情緒，由於他們真的太關心另一半了，因此他們的情緒有時候會不小心失控，可能還會錯過修補感情錯誤的機會。

第9名：獅子座

相信大家都知道，獅子座的個性很頑固且意志相當堅定，但獅子座能成為強大伴侶的原因就是因為忠誠和慷慨。在一段感情中，獅子願意為另一半付出所有，而且他們也會給予滿滿的關心。

因為獅子實在太過忠心了，因此就算他們發現另一半背叛了他們的信任，他們也會傾向於接受錯誤。

▲就是因為太過愛對方，所以獅子會盡全力容忍對方犯下的錯誤。



第8名：天秤座

對於天秤座來說，「公平」和「平衡」不僅是信念，也是一種生活方式，他們認為每個家庭成員都應該要受到愛和尊重的對待；也就是因為這種崇尚公平的趨動力，所以天秤座不喜歡吵架，他們覺得爭論和冷戰的時間太浪費人生了。

第7名：雙子座

雙子座擁有雙重人格，他們有時候會優柔寡斷，有時候卻又很悶悶不樂，但他們非常會維持一段關係。他們溫柔又深情，喜歡關心自己的愛人和家人，而且雙子也不會排斥溝通，因此維持一段幸福又穩定的婚姻對他們來說一點都不困難。

▲雙子溫柔又深情，會給家人以及愛人滿滿的關心。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



第6名：牡羊座

牡羊座充滿好奇心、激情和愛心，能和牡羊座共同建立感情是一件非常棒的事情，只要你願意包容牡羊座的所有怪癖，那你們愛就有機會走上一輩子。但要注意的是，雖然牡羊很有活力，但這並不表示牡羊很穩定，因為他們特別喜歡嘗試新事物，所以可能會不小心做錯一些決定。

身為牡羊座的配偶，你應該要學習調解牡羊座的能量、活力，並且幫助他們做出最好的決定。

第5名：天蠍座

天蠍座很有熱情，他們喜歡受到眾人的矚目，只要他們認定了另一半，那天蠍就會給予滿滿的愛，但唯一要注意的就是他們的「忌妒」，因為他們對另一半寄予的期望太高了，所以忌妒心就很容易變強烈。如果你自認為自己是充滿愛又誠實的另一半，那你非常適合成為天蠍座的理想伴侶。

▲充滿愛和誠實的人最適合成為天蠍的另一半。



第4名：射手座

愛好自由的射手座，喜歡充滿樂趣和冒險的關係，但這可能會導致一些嚴重的問題。射手很沒有耐心，社交技巧也不太好，因此身為射手的伴侶一定要「臉皮夠厚」，並學會自動自發。

第3名：處女座

處女座是個性很可愛且有自己主見的人，他們會努力實現自己的目標和思考未來，總是會把最好的留給另一半。但是如果事情沒有按照預期的計畫發展，處女就會感到沮喪。

如果你的另一半剛好是處女座，那你就得盡可能跟著他們的計畫走，並盡你所能提供幫助，你的付出對他們來說就是一種回報，這也能讓你們擁有一段幸福又忠誠的婚姻。

第2名：水瓶座

「獨立」和「輕浮」是水瓶座最大的特徵，但這2種特質並不能維持一段婚姻，而且很容易就會讓另一半感到筋疲力盡。水瓶座應該要知道，一段關係就是兩個人有緣份走在一起，而一段婚姻若是想要變的更穩定，就需要兩個人的妥協和理解。

第1名：摩羯座

摩羯座的個性很可愛，有助於建立一段關係，雖然摩羯很聰明和誠實，但他們太關心自己了。對於做事相當認真的摩羯來說，若是對方沒有照著他們的方法做事，他們就會展現出自己的「低容忍度」。

因此摩羯需要在感情中做的改變就是「放鬆」，並且清楚知道另一半內心到底在想什麼，否則兩人的關係可能會發生災難性的轉變。

▲摩羯很難接受另一半不照著自己的方法做事。