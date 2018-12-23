你一定吃過！　這「7大食物」超傷腎...酪梨、堅果都上榜

▲酪梨含有鉀，可能會影響腎臟功能運作。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你知道嗎？若是「吃錯了」，可能會傷害腎臟的健康！腎臟是人體相當重要的器官，除了過濾和排出血液中的廢物之外，腎臟還可以維持體內的液體平衡、釋放激素、產生紅血球、確保骨骼健康以及調節血壓，但你可能會在無形中因為飲食或是服藥等問題引起腎癌、腎結石、多囊腎病或是腎衰竭。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就整理出傷腎7種食物，其中酪梨和堅果竟然都上榜！

傷害腎臟的7種食物：

1.人工甜味劑

你以為依賴人工甜味劑就能減少糖的消耗量嗎？那你就太傻了！因為這實際上對於身體健康並無任何好處。就有一些研究發現，在飲料中添加人造甜味劑並不等於糖的攝取量會減少，但如果你還是想加糖，那麼「甜菊糖」會是不錯的選擇。

▲人工甜味劑並不等於糖的消耗量會減少。



2.肉

肉類含有大量的蛋白質，這對生長過程以及肌肉健康來說非常重要，但你知道嗎？其實腎臟代謝掉蛋白質是一件相當困難的工作。

富含動物蛋白質的飲食也會增加腎結石的風險，因此《HEALTH&HUMAN》提醒，腎臟疾病患者最好別攝取高蛋白飲食。

3.鹽

鈉與鉀結合可以維持體內的液體平衡，這對腎臟功能來說很重要。在日常飲食中，就算你不刻意加鹽，也還是會在無形中攝取過多的鈉，像是加工產品可能就含有超出想像的鈉含量。

過多的鈉會導致腎臟保留水分，用以稀釋血液中的鹽份，這會給腎臟帶來不必要的負擔。因此《HEALTH&HUMAN》建議，要盡量吃新鮮的「全食物」，這樣才能有效控制鹽的攝入量。

▲過多的鈉會導致腎臟的負擔太大。



4.乳製品

乳製品包括牛奶、優酪乳以及奶酪，都含有鈣，會增加尿液中的鈣含量，這和腎結石的高風險有關聯。對於患有腎臟疾病的人來說，若是能降低乳製品的攝取量就能讓腎臟的過濾功能變更好。

此外，奶油也是一種富含飽和脂肪的乳製品，會增加罹患心臟病的風險，而心臟病也是腎臟疾病的主要危險因素，反之亦然。

5.咖啡因

假如你發現自己的腎臟已經出現問題，那你就最好別喝咖啡、茶、能量飲料或是汽水。國外一項研究指出，長期攝入咖啡因可能會加重慢性腎臟疾病，並增加腎結石的風險。

咖啡因是一種溫和的利尿劑，會影響腎臟吸收水分的能力，如果你都只喝一點咖啡，可能還不至於會影響腎臟運作，但若是咖啡喝過量，可能就會變成嚴重的問題。

▲長期喝咖啡可能會導致慢性腎臟疾病問題加重，增加腎結石的風險。



6.酪梨

酪梨是許多減肥人士的最愛，但其實酪梨還含有高劑量的「鉀」，可以控制體內的液體、電解質平衡以及PH值，而腎臟會依靠適量的鉀和鈉維持運作，因此不管是哪個物質過多或過少，都很有可能會帶來麻煩。

「高鉀血症」是血液中鉀含量過高的疾病，通常會發生在晚期腎病患者身上，可能會出現噁心、虛弱、麻木以及心率緩慢。

但這並不表示「酪梨」就是一種不友善的食物，假如你沒有腎臟疾病，那你當然也不需要擔心攝取酪梨或鉀可能會延伸出的問題。

7.堅果

如果你很容易患腎結石，那麼堅果對你來說絕對不會是好零食！由於堅果含有一種礦物質「草酸鹽」，常見於腎結石中，所以過去你若是曾經有過腎結石，最好別吃堅果。

以堅果來說，雖然真的能為為身體帶來一些好處，但你要記得「均衡」才是關鍵，你不能只是狂吃堅果就覺得這樣很健康，也應該要適量攝取其他營養。

假如你未曾得過腎結石，也應該要多注意草酸鹽的攝取量，像是菠菜、甜菜、洋芋片、炸薯條以及麩片都要酌量食用。

▲堅果並不是不好，只是你應該要注意「攝取量」，並且均衡飲食。