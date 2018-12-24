睡很飽卻還是累！　肝臟受損有「5大跡象」...你也這樣嗎？

▲黃疸是肝受損最明顯的特徵，皮膚和眼白都會變黃。（圖／《ETtoday新聞雲》資料圖）



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有句話說「肝若不好，人生是黑白的；肝若顧的好，人生就是彩色的。」肝臟是相當重要的器官，不僅能解毒血液，還能分解和同化營養素，但是人們往往都會忽視肝臟可能受到損害的潛在危機，通常都是到了晚期才發現，而肝臟受損的原因和遺傳、中毒以及過量飲酒有關係。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就列出肝臟受損的5種症狀，像是腹部腫脹、持續疲勞，都應該要多注意！

5個肝臟受損的常見症狀：

1.腹部腫脹

很多人都以為「腹部腫脹」和肥胖或是懷孕有關，但你知道嗎？其實腹部腫脹也很有可能是「腹水」的指標。目前已知腹水是因為肝臟受損所引起的，腹部內的液體會聚積在一起，這種症狀常見於酒精性肝硬化以及肝癌。

除了腹部腫脹之外，患有腹水的患者也會出現腿部腫脹的問題。此外，如果要治療腹水，就必須減少飲食中鈉的攝取量以及依照醫師診斷使用利尿劑；若是沒有及時治療，最嚴重可能需要進行肝臟移植手術。

▲除了孕婦和肥胖之外，腹部腫脹很有可能是因為腹水所引起的。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



2.黃疸

黃疸是檢測肝臟受損最簡單的方法之一，而黃疸最明顯的特徵就是皮膚以及眼白都會變黃。當肝臟無法有效地從紅血球中排掉膽紅素（膽汁）時，就會出現黃疸的症狀，如果想要治療黃疸，就必須要診斷和治療潛在的肝臟疾病。

3.右上腹部疼痛

注意了！若是右上腹部疼痛可能就是「肝臟發炎」的警告，而肝臟發炎可能是由許多病因引起，像是病毒性肝炎、乾硬化和腹水。在某些情況下，服用止痛藥可以得到緩解，但是這並無法治療引起肝臟發炎的根本原因；此外，一些非處方用藥可能還會讓肝臟損害的問題變的更嚴重。

▲右上腹部疼痛很有可能是肝臟發炎的警告。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.尿液和糞便的顏色改變

尿液和糞便的顏色可能會因為「飲食習慣」而產生變化，但是，如果你發現尿液的顏色變成淡黃色，糞便的顏色也變淡，而且已經持續一段時間，那就代表你可能患有肝臟疾病。肝臟能分解膽紅素（膽汁）並促使其透過糞便從體內排出，所以糞便應該要呈現棕色調。

然而，在肝臟不能分解膽紅素的情況之下，膽紅素就會跑進腎臟並從尿液排出，因此尿液就會變成深黃色，而大便則會失去原本應該呈現的暗棕色。

5.慢性疲勞

肝臟受損除了上述4點之外，其實也會出現持續疲勞以及肌肉無力的狀況，這也表示肝臟受損可能已經到了後期階段。

首先大家應該要先知道，肝臟還有一個功能就是儲存和分解葡萄糖，為身體的細胞提功能，但是受損的肝臟病無法有效釋放身體能量所需的葡萄糖，因此，肝損傷患者通常都會出現慢性疲勞，甚至還有可能會導致精神錯亂、昏迷。

最後，《HEALTH&HUMAN》也提醒，如果你發現自己有上述這些症狀，就應該要盡早就醫檢查、治療，才不會越拖越嚴重。

▲肝臟若是受損就無法提供身體所需的葡萄糖，所以會出現慢性疲勞的症狀。