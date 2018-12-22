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一天到底能吃幾顆蛋？專家曝「膽固醇真相」還雞蛋清白了

點評:愛吃蛋的小編覺得開勳～
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▲雞蛋,蛋黃,膽固醇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你一天都吃幾顆蛋？是否曾擔心膽固醇飆高？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

網友們，你每天都吃幾顆蛋呢？過去在網路上曾瘋傳「一天不能吃超過一顆蛋」、「吃蛋＝高膽固醇」等說法，實情究竟為何？營養師及醫師指出，2015年最新發布的《美國飲食指南》已刪除飲食中的膽固醇限制，且多項實驗證明飲食中的膽固醇不會直接對血液膽固醇造成影響。至於一天能吃幾顆蛋？營養師答案曝光，也還雞蛋清白了。

一天到底能吃幾個蛋？粉專《駐家醫師》採訪台中榮總營養師鍾佳君，她指出一顆蛋的膽固醇含量約220毫克，而過去膽固醇建議攝取量一天為不超過300毫克，但在2015年最新發布的《美國飲食指南》中已刪除了飲食中的膽固醇限制，因為已有多項研究證明，「飲食中的膽固醇不等於血液中的膽固醇」，而飲食中的膽固醇也不會直接對血液中的膽固醇造成影響。

影片提到，「膽鹼缺乏」為現代人的健康隱憂，而雞蛋正是良好的膽鹼來源。台中榮總新陳代謝主任李奕德也在影片中評估雞蛋對人體的的營養價值，指出其實人們吃下肚的膽固醇大多還是從腸胃道排出，但是膽汁還是會把膽固醇回收回來。過去有研究指出，若食物本身膽固醇偏多，造成血液中膽固醇的變化其實不大，一天吃一顆蛋對於糖尿病或一般人血中膽固醇上升的幅度都不高，而食物的膽固醇其實也是非常重要的營養物質。

一天到底能吃幾顆蛋？專家說話了。（圖／取自《駐家醫師》Youtube）
▲飲食中的膽固醇不等於血液中膽固醇，因此一天一顆蛋絕對沒問題。（圖／取自《駐家醫師》Youtube）

如此一來吃蛋就沒有上限了嗎？李奕德說，肝臟對膽固醇的貢獻很大，肝臟功能好可以回收膽固醇多，使得血液中的膽固醇量會下降。鍾佳君指出，大多東方人印象仍停留在「一個禮拜不能吃超過幾顆雞蛋」，但她認為一天一顆目前仍是沒有任何問題的。

健康知識平台《健談》過去也曾採訪 高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，人體中的膽固醇數值並非完全來自飲食，除了飲食來源外，肝臟也會自行合成，因此，體內膽固醇高低與飲食中的膽固醇並非絕對正向關係。一般來說，正常人體的膽固醇僅約1/4來自於飲食攝取，其餘3/4來自於肝臟合成，當飲食攝取的膽固醇較高時，肝臟合成的膽固醇就會減少，跟你平常吃幾顆蛋、多少蝦蟹其實並非絕對正向關係。

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關鍵字： 飲食健康 膽固醇 雞蛋 台中榮總 鍾佳君 李奕德
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