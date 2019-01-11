賴清德率內閣總辭！　衛福部長陳時中「續任呼聲高」

▲賴清德內閣總辭！衛福部長陳時中「續任呼聲高」。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院長賴清德今（11）日召開臨時院會宣布內閣總辭，衛福部長陳時中也進入待定名單，但知情人士表示「他很穩」，未來極有可能被新閣揆延攬續任。衛福部同仁也對陳時中讚譽有加，表示他決策快、貫徹力高，面對強權也不退縮，加上思路十分清晰，「找不到比他更好的人選」。

陳時中是蔡英文執政以來第二任衛福部長，曾任衛生署副署長、台北市牙醫師公會理事長、牙醫師公會全國聯合會理事長，曾推健保牙醫總額制度，擔任2005年擔任副署長期間推動改革全民健保，對於醫療法規、健保問題都相當熟稔。陳時中長年擔任民進黨智庫，為蔡英文的政策會醫療小組召集人，替綠營執筆醫療政策白皮書。

陳時中105年2月8日上任後，曾率領台灣代表團參加2次世界衛生大會（WHA）、繼續推行長照2.0、設立長照司、開放托育津貼、將住院醫師納入勞基法，也督導健保落實分級醫療，開放檢驗檢查影像上傳雲端，並在任內堅守立場，未讓日本核災食品流入台灣。去年8月30日，陳時中也與美國衛生部長（Alex Azar）會面，完成華府衛生部與雙方部長層級第一次會台，對實質合作工作推動意義重大。

▲衛福部長陳時中在立法院聽取同仁會報。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

不過，陳時中在任期間也有不少爭議，包括兩屆WHA都以未能以「觀察員」身份出席，長照2.0在談論照服員問題時，也受到賴清德「功德說」波及。另外，陳時中結束少子化辦公室業務，替代推出的育兒百寶箱，外界也罵聲不斷，雖然制定開放男男性行為有條件開放捐血政策，卻因外界反對，上日期程遙遙無期。

去年造成14死、38傷的台北醫院大火與公費流感疫苗出包，也讓陳時中在立院飽受抨擊。

由於台北醫院大火發生當日，陳時中剛好在巴布亞紐幾內亞接任亞太經濟合作（APEC）旗下的生命科學論壇執行董事會主席，遭外界解讀為神隱，藍營立委更表示，近6年來長照機構共發生6起重大火災慘劇，造成36人死亡，流感疫苗9月開打以來，變質情況頻傳，顯見衛福部管理出問題，陳時中應辭職負責，但每當媒體問起此事，他都以「平常心」回應。

▲陳時中在立法院衛環委員會備詢。（圖／資料照／記者季相儒攝）

部內人士表示，陳時中看起來很嚴肅，私底下卻很親和，也會廣聽部屬意見，若對民眾有利的，就會督促各業務單位去落實，「他決策快，貫徹力也高，除非找到一個思路比他清晰的，不然不太可能去動他。」

107年九合一大選民進黨慘敗，賴清德向蔡英文請辭遭慰留，隔週召開「政策檢討」會議，接受環保署長李應元、農委會林聰賢、交通部長吳宏謀請辭，卻在去年12月召開的「政策檢討會議」上丟出震撼彈，表示「時間一到，我會堅定地離開」。

媒體多次詢問「時間一到」是何時？賴清德皆未正面回應，直到立法院10日傍晚三讀中央政府預算，他終於宣布「時間到了」，隔日就落實承諾，毫不戀棧的離開。