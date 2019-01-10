僅推「打包文化」減少廚餘！　食藥署力撇「剩食開罰」

▲廚餘示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣廚餘有7成用於養豬，被許多豬農視為傳播非洲豬瘟病毒關鍵之一，要求政府全面禁止，但少了豬農幫忙吸收，每年2萬噸廚餘該如何處理，便成了大問題。對此，食藥署表示，將持續對餐飲業者與民眾宣導廚餘減量，但強調絕無剩食開罰，會持續參考國際意見，訂出最適合國人的措施。

根據環保署統計，台灣人一年約遺留96公斤廚餘，與歐美並列浪費大國。食藥署科長林蘭砡表示，環保署已於107年1月8日針對廚餘及廢食用油等採統一管理，衛福部也於同年12月19日公告修正「餐館業事業廢棄物再利用管理辦法」部分條例控管廚餘。

林蘭砡提到，為了落實廚餘減量，食藥署已推出2款海報，除了請餐飲業者遵守食品良好衛生規範準則（GHP）「先進先出」原則，將先買來的食材先使用，也鼓勵業者在點餐時提供份量建議；民眾端則推行「打包文化」，請業者鼓勵民眾將吃不完的食物帶走，並教導複熱方法。

「有關媒體報導食藥署要針對剩食開罰，我們目前沒有計畫。」林蘭砡強調，食藥署會持續參考各國作法，昨日搜集到的資訊顯示，目前尚無國家以立法明定開罰剩食，都是業界自行訂定標準，「但不是別的國家可以，我們就可以」，會持續蒐集各國作法，幫台灣廚餘減量。