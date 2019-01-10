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大台北還缺4天血！　新北市政府請來「消防猛男」催落去

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▲捐血,新北市衛生局長陳潤秋。（圖／記者嚴云岑攝）

▲新北市政府請來消防猛男挽袖捐熱血。（圖／新北市衛生局提供）

記者嚴云岑／新北報導

全台血庫拉緊報，台北血液庫存量雖相較上週庫存不足3天有微幅回升，但距離年節目標10天庫存還有4天。為了激發民眾捐血熱情，新北市政府邀請2019年消防英雄月曆中的6位消防猛男到新北市政府當場捐血，鼓勵民眾共襄盛舉，用熱血溫暖整個寒冬。

台北捐血中心洪正昇主任表示，血液庫存量剩6.1天，依血型來看，A型剩6.1天、B型剩6.5天、O型剩餘5.7天、AB型則剩7.6天，離年節10天的目標血液庫存量，還有4天待補足。

至於哪些人可以捐血？新北市衛生局長陳潤秋強調，17歲以上男女，只要體重超過50公斤與45公斤，身體狀況良好者，都可以大方獻出愛心，但捐完250c.c.的血後，2個月又可以再捐一次。

▲捐血,新北市衛生局長陳潤秋。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北捐血中心到過年前還有4天庫存量待補。（圖／新北市政府提供）

陳潤秋也提到，經常捐血的人可以減少罹患心臟血管等疾病的機率。因此捐血不但可以幫助傷患，挽救寶貴生命，更能促進血液的新陳代謝，有益自己的身體健康，利人又利己。

為了補足台北血液庫存，血液基金會在日前全民捐血月上「催落去」，宣布從1月3日到2月3日止，台北市各捐血據點將延長1小時作業時間，讓民眾平日下班後能挽袖捐熱血。

血液基金會提醒，有捐血意願的民眾應攜帶個人身分證正本或有身分證字號及相片的證件，前天晚上勿熬夜、勿喝酒、睡足8小時，若近7日有服用感冒藥、頭痛藥等治療性藥物者，也暫時不要捐血，以維護自身及輸血人健康。

關鍵字： 捐血 新北市政府 消防猛男 血液基金會 台北捐血中心
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