台北榮總大數據找出老藥新用！B肝患吃阿斯匹靈　肝癌風險降3成

▲大數據找出老藥新用！B肝患吃阿斯匹靈，肝癌風險降3成。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

B型肝炎是引發肝癌的主要原因，台北榮總利用大數據研究發現，服用阿斯匹靈可以有效減少3成肝癌發生的風險，雖然目前機轉有待證實，但這項「老藥新用」也堪稱是患者的一大福音。

台北榮總今（9）日舉辦「大數據中心」揭牌啟用儀式並公佈研究成果。醫學研究部轉譯研究科吳俊穎主任表示，該項研究是與台中榮總合作，將台灣20萬4507位慢性B型肝炎患者分為實驗組與對照組，並持續追蹤6個月，結果發現，服用阿斯匹靈的患者可以有效減少肝癌的發生風險約3成，論文發表於世界頂尖期刊「美國醫學會內科雜誌」。

吳俊穎表示，過去研究發現抗病毒藥物（JAMA 2012）、二甲雙胍（Gut 2013）、史達丁藥物（Cell Death Diseases 2017）都可以減少肝癌發生風險，此次研究也發現阿斯匹靈有效，堪稱肝癌防治一大進展。

▲台北榮總今（9）日舉辦「大數據中心」揭牌啟用儀式。（圖／台北榮總提供）

目前衛福部核准於阿斯匹靈的適應症為預防腦中風、心肌梗塞，多用於高血壓、高血脂患者上。吳俊穎說，雖然目前機轉有待驗證，但未來有望用於患有心血管疾病的B肝患者上，同時控制血壓與減少肝癌發生。

下午揭幕儀式中，北榮還揭露了最佳幽門螺旋桿菌根除療法，透過與英國牛津大學合作，整合全球100多個臨床試驗、分析3萬2852位患者後發現，最新的四合一藥物可顯著減少幽門桿菌根除失敗的機會，優於健保給付的三合一藥物6倍以上。

台北榮總醫學研究部吳肇卿主任表示，大數據中心的開幕，象徵一個新的里程碑，也期待可以持續與國內外許多傑出的研究機構進行更深入而廣泛的研究，造福更多的患者。