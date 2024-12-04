長輩「3情況」輕生風險高　醫：年紀漸增會經歷各種失落

▲作家瓊瑤辭世。（圖／翻攝瓊瑤臉書）



文／中央社

知名作家瓊瑤今天在新北淡水住家輕生離世，享壽86歲。醫師提醒，長者輕生多半與身體疾病、久病厭世、憂鬱有關，建議親友平時可透過電話、訊息等方式問候，加上不定時聚餐互相關心。

瓊瑤逝世，享壽86歲，新北警消今天稍早證實，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，消息一出各界震驚。林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘今天接受媒體電訪相關議題時直呼「遺憾」，畢竟很多人看過瓊瑤的書，是很特別的時代人物。

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張家銘指出，整體而言，台灣近年輕生個案中，的確會有些年紀較大的長輩，不同年齡層會遇到不同難題，而長者輕生多半跟身體疾病、久病厭世、憂鬱有關。

瓊瑤在2019年送走丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤，日前在臉書以一首「庭院深深」緬懷亡夫，媒體詢問喪偶是否可能是導致輕生原因之一。張家銘說，畢竟已過5年，不確定是否為確定因素，但隨年紀漸增，會開始慢慢經歷各種失落，包括因為退休沒有收入、健康受影響、親人逝世等，其中配偶過世對很多長輩來說，確實是很大失落。

張家銘提醒，年紀增長不可避免，但仍可以保持自身健康，盡可能避免讓自己退化太快、過早依賴家人；且周遭親友要多一些關心支持，尤其現在全球化關係，不見得會和親人同住，對於獨居長者，親友、鄰居平常可多注意，像是獨居長輩的作息、有無外出運動等，可透過打電話、傳訊息等方式關心，或偶爾聚餐、喝下午茶。

張家銘提到，85歲雕塑家朱銘去年也被發現在家輕生，如今又發生瓊瑤事件，其實不管任何人，在年輕時或許有很多璀璨光芒，年紀增長還是可以保持健康，由周遭親友陪伴度過晚年，「這樣結束生命還是讓人感覺遺憾」。

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