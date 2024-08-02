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70%台人缺鎂！恐增罹癌風險　醫點名「7類人」最危險

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲有70%台灣人缺鎂，但症狀不容易被察覺。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者李佳蓉／綜合報導

「鎂」為人體必需礦物質，在300多種代謝中扮演關鍵角色。家醫科醫師魏士航指出，約有70%國人鎂攝取不足，然而缺鎂症狀卻不易被察覺，長期恐引發糖尿病、骨質疏鬆、心血管疾病、神經系統疾病與癌症發生。他建議平時可攝取富含鎂的紫菜、堅果類、全穀類和深綠色葉菜類及海鮮。另也點名缺鎂7大高風險族群，可直接補充營養保健品。

如何知道自己缺鎂？初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航在粉專衛教，根據國民營養調查發現，國人的鎂攝取大多僅達參考攝取量的80%，要評估鎂的缺乏並不容易。臨床上，缺鎂的症狀大多不具有特異性，常見的有腸胃不佳、疲勞虛弱、肌肉緊繃、易怒急躁、記憶力下降、壓力大與心跳異常。

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血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲長期缺鎂恐使罹患糖尿病的風險增加。（示意圖／達志）

魏士航表示，當人體缺鎂時，血清鎂通常還是正常，若連血清鎂都降低「那就是嚴重不足了」，長期下來罹患慢性疾病風險大為提升，而國人中就有10～20%血清鎂偏低：

1.糖尿病：鎂通過增加胰島素敏感性，同時也提升葡萄糖轉運蛋白的活性，來幫助血糖的穩定。

2.骨質疏鬆：鎂在骨骼結構中具有包覆鈣質的功能，同時也可以抑制蝕骨細胞的活性，降低蝕骨作用，防止骨質流失。

3.心血管疾病：鎂直接影響血管平滑肌細胞的鬆弛能力，從而影響血壓調節。缺鎂時血管內皮細胞也會受損，增加動脈粥樣硬化和血栓形成的風險。

4.癌症：鎂作為酶輔因子，參與DNA修復機制。鎂缺乏可能引發腫瘤發生及影響癌症風險和預後。

5.神經系統疾病：鎂可調節中樞神經系統的興奮性、神經元自發去極化的功能。缺鎂和偏頭痛、阿茲海默症、帕金森氏症、焦慮及憂鬱都有關係。

魏士航說明，鎂有助於改善血糖、維繫心血管健康、強化骨骼、促進放鬆和神經修復，還能放鬆肌肉、提升睡眠品質。想要補足鎂，只要營養均衡、從天然食物中就能取得，不過他也提醒，現代人飲食包含許多過度加工食品，排擠含鎂食材的攝取；再者，現代的土壤因過度開發，其養分含量已不如從前。

▼深綠色葉菜類也含有豐富的鎂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

地瓜葉,青菜,燙青菜,蔬菜。（圖／記者李佳蓉攝）

現代人普遍處於高壓狀態，魏士航說，鎂缺乏與壓力調節能力降低有關，長時間處於壓力下也容易導致鎂的過度消耗。他建議「7大缺鎂高風險族群」除了飲食要均衡外，可考慮從營養品來補充鎂：

1.壓力大的族群

2.外食族、常吃加工食品（特別是精緻糖分）

3.愛攝取咖啡因飲料者

4.本身或家族有高血壓、糖尿病、代謝症候群等病史

5.長期服用胃藥、利尿劑等藥物

6.酗酒者

7.年長者

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