暑假後「近視狂增200度」！醫開6招護眼大絕　眼睛也要防曬

▲過完暑假，許多孩子的眼睛度數馬上增加100~-200度。（圖／CFP）

文／黃偉成（明明眼科院長）

快樂的暑假已經過一半了，孩子這段時間都怎麼安排呢？在家玩電腦？交給3C平板保母？送安親班順便補習？以往在開學初來就診的孩子們，都像開獎一樣！有的會突然度數暴增一兩百度，有的卻可以維持得很好。但長時間、近距離用眼，是近視及增加度數的最大元兇，到底這段期間該怎麼注意護眼呢？

外出旅遊藥水記得帶，控制不中斷

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現在許多家長都懂得選擇讓孩子使用散瞳劑來控制近視，亦或是曾經使用過。首先要澄清的是，散瞳劑的用途是用來控制近視度數，使其不再增加，並不是變成沒有近視！而治療成功的首要關鍵要素就是持之以恆地使用，因為中斷後除了失去保護力外還可能會反彈性地上升，因此暑假若安排長時間旅遊的話，藥水也要記得繼續使用喔！

▲孩童會點散瞳劑延緩度數增加，但也容易有畏光影響。（圖／取自pixabay）

多接觸大自然活動，減少近距離用眼機會

戶外活動是預防近視的有效方法，不妨趁暑假期間陪伴孩子走向戶外，遠離惡視力。目前醫學研究已經證實接觸陽光，可以增加眼睛內多巴胺的濃度，多巴胺會阻止眼球橫向拉長，有效抑制近視度數的增加，所以國民健康署目前對學齡兒童的建議是每日戶外活動兩小時以上，而且要注意是在白天的時候喔！

戶外活動陽光強，眼睛要防曬

剛剛提到的日照並不是指直曬太陽的意思，其實是需要足夠的亮度即可，因為太陽的紫外線對眼睛會造成傷害，長期暴露在太陽強光下，可能會使眼部出現紅腫、充血、疼痛、畏光、流淚、瘙癢等不適症狀，時間一長還容易提早老化，增加產生失明併發症的風險，例如白內障與黃斑部病變。此外，很多孩童同時都還有搭配使用散瞳劑，此時瞳孔的保護力會降低且容易畏光，建議要配戴品質良好的太陽眼鏡與遮陽帽一起使用。

▲眼睛注意別被陽光曬傷，出門記得戴帽子及合格的太陽眼鏡。（圖／翻攝自pixabay）

護眼妙招123，預防近視好簡單

從小建立「防治近視、從小做起」的觀念，一起堅守「護眼123」護眼步驟，幫助孩子遠離惡視力的威脅：

1. 每年定期檢查視力1-2次，做好視力存款。

2. 避免讓未滿2歲的孩童看螢幕，2歲以上的孩童每日看螢幕時間則不要超過1小時。

3. 每日在戶外活動2-3小時，用眼30分鐘、休息10分鐘，早睡早起，達到充分的休息。

快樂的時光總是過得很快，一轉眼就要開學了。這時如果使用度數不足的眼鏡，除了看不清楚黑板的教學內容影響學習外，不僅造成眼睛負擔，更容易增加近視惡化速度。此外開學後，很多家長都會收到視力複檢通知單，便一窩蜂往眼科就診，花費許多排隊的時間成本。其實如果避開人潮，開學前就做好檢查，可以節省許多寶貴時間喔！