心悸掛急診！20歲男喝「毒咖啡」惹禍...醫：嚴重恐癲癇休克

▲男同學因吃了朋友給的「毒咖啡」，產生心悸、亢奮的徵兆。（圖／中國醫藥大學新竹分院提供）

記者謝承恩／綜合報導

20歲陳同學，突然出現興奮睡不著覺，全身冒汗、口渴、及心悸。隔天早上症狀較改善但仍持續心悸，憂心忡忡的父母親帶孩子就醫，急診室主任同時身兼台灣急診醫學會毒藥物委員的醫師游俊豪看診後，懷疑症狀和毒品有關，仔細詢問後，陳坦承「吃了朋友提供的毒咖啡」。經過檢查，陳同學身體器官功能未受損，體內餘毒代謝排出即可。

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游俊豪也分享另一個案例是22歲王同學，家屬發現病患講話速度變慢，問話要想很久才回答，記性變差，常常心悸。家屬向游俊豪醫師表示，「兒子幾年前有使用過K煙，不過已經戒掉。」醫師看診後將家屬支開，單獨和病患長談20分鐘，曉以大義，病患終於承認「其實這兩年都瞞著家屬使用新興毒品。」

▲許多新興毒品會為裝成咖啡、脆麵、巧克力等包裝，引誘年輕人上當。（圖／翻攝自pixabay）

游俊豪表示，王同學吸食新興毒品後情緒亢奮、發汗、及心悸，然而，一夜狂歡之後常造成好幾天的精神痿靡，反應遲鈍，讓家屬擔心，事後給予適當用藥，王同學已恢復正常。醫師呼籲，販毒集團為吸引青少年學生好奇心，不斷推陳出新，毒包很會「裝」，裝成極具卡哇伊外觀，並滲入各類食物（如軟糖、咖啡包、巧克力、科學麵等）藉以降低青少年戒心，誘騙服用。

但他也警告，服用這些新興毒品後，輕則昏睡、暈眩、失憶，重則可能出現癲癇、持續高體溫、休克死亡的嚴重後遺症，提醒家長現在正值暑假期間，多關心小孩是否出現異狀，千萬不要服用來路不明的食品。