ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

木瓜霜能治粉刺、蟲咬？藥師打臉「瘋傳神效」：中藥膏也辦得到

ETtoday健康雲

▲藥膏,擦藥,類固醇。（圖／示意圖／達志影像）

▲網傳木瓜霜可以去除粉刺、促進皮膚新陳代謝。（圖／示意圖／達志影像）

文／段方琪（Kiki）

近年來因為旅遊盛行，許多人會去澳洲藥妝店買木瓜霜，也有人來藥局詢問本產品，查了一些澳洲最有名的木瓜霜商品，它的成份是木瓜酵素+凡士林+山梨酸鉀（防腐）。前一陣子新聞指出木瓜霜只是貴一點凡士林，因為它成分95%都是凡士林，其實以療效來說如果含量95%基劑，只要其中有1%有效成分，其產品就是有效，許多藥品即使含量低，但是藥效卻是大，就是這個原理。

至於木瓜霜是否真的有那麼神奇，上面英文寫到對於輕微傷口、皮膚乾裂、蚊蟲咬傷、尿布疹…甚至最近網路瘋傳黑頭粉刺…等皆有效果，以文獻查木瓜酵素對於皮膚效力確實有促進肌膚新陳代謝，改善粉刺，但是不光是木瓜酵素，許多植物萃取酵素，例如仙人掌也都有同樣功效。

請繼續往下閱讀...

另外，藥用妝品方面含水楊酸（Salicylic acid）成分商品，都可改善粉刺，而想要改善皮膚乾燥、蚊蟲咬傷，華人也有個秘方「麻油」也有同樣效果；大家如果覺得麻油太油，中藥也有個秘方稱「紫雲膏」，對於刀傷、燙傷、蚊蟲咬傷、皮膚乾燥都有效果，因此木瓜霜，大家也不用過於瘋狂購買，藥局中類似品很多。

▲凡士林。（圖／ETtoday資料照）

▲木瓜霜有95%成分是凡士林，另外還包含木瓜酵素及山梨酸鉀。（圖／ETtoday資料照）

再來就是要提醒一下，對於輕微傷口，有時自行會痊癒，要塗木瓜霜或是其他藥膏類加速傷口癒合是可以的，但是對於有發炎傷口（紅腫熱痛）時，務必尋求醫師協助，不可自行亂塗藥，尤其是木瓜霜，並不是完全無菌，加上它是木瓜酵素，有可能刺激傷口而造成蜂窩性組織炎，這些都是在塗抹前必須注意的。

至於凡士林其實在醫院很多用於皮膚保濕，許多皮膚過敏者皆可以使用，它也是許多商品的基劑，很多保濕乳霜、護唇膏都是含凡士林，許多醫師也會介紹單純以凡士林來保養，但是基本上凡士林過於油膩，夏天塗於皮膚會有點難受，不管如何，選擇自己最適合，不過敏商品保養肌膚就好。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

關鍵字： 木瓜霜 藥師站台 蟲咬 水楊酸 皮膚健康
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／華航認走私菸10009條「督導不周」　專機菸品備量未來照一般客機

心悸掛急診！20歲男喝「毒咖啡」惹禍...醫：嚴重恐癲癇休克

失言風波害官司！2故事告訴你「心口直快」下場多吃虧

寶寶哭鬧＝肚子餓？常見「3大哭鬧原因」曝...母奶味道變了啦

近視可抵銷老花？眼醫曝「度數打平」關鍵...霧煞煞還是在啦

影／不到3個月就離世！無聲癌王「3奪命階段」肥肉消失＝警訊

做完「甩手功」回家腦中風！醫警告6徵兆：單側麻木慘了

嗑西瓜選紅or黃肉？3色瓜肉營養曝光...「超激瘦部位」爆冷門

早上、傍晚運動代謝效果不同　研究證實「這時間」促進燃脂

61歲寡婦被醫師誤撞G點！　從此24小時超敏感「連搭手扶梯都高潮」

讀者迴響

回到最上面