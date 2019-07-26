木瓜霜能治粉刺、蟲咬？藥師打臉「瘋傳神效」：中藥膏也辦得到

▲網傳木瓜霜可以去除粉刺、促進皮膚新陳代謝。（圖／示意圖／達志影像）

文／段方琪（Kiki）

近年來因為旅遊盛行，許多人會去澳洲藥妝店買木瓜霜，也有人來藥局詢問本產品，查了一些澳洲最有名的木瓜霜商品，它的成份是 木瓜酵素+凡士林+山梨酸鉀（防腐）。 前一陣子新聞指出木瓜霜只是貴一點凡士林，因為它成分95%都是凡士林，其實以療效來說如果含量95%基劑，只要其中有1%有效成分，其產品就是有效，許多藥品即使含量低，但是藥效卻是大，就是這個原理。

至於木瓜霜是否真的有那麼神奇，上面英文寫到對於輕微傷口、皮膚乾裂、蚊蟲咬傷、尿布疹…甚至最近網路瘋傳黑頭粉刺…等皆有效果，以文獻查木瓜酵素對於皮膚效力確實有促進肌膚新陳代謝，改善粉刺，但是不光是木瓜酵素，許多植物萃取酵素，例如仙人掌也都有同樣功效。

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另外，藥用妝品方面含水楊酸（Salicylic acid）成分商品，都可改善粉刺，而想要改善皮膚乾燥、蚊蟲咬傷，華人也有個秘方「麻油」也有同樣效果；大家如果覺得麻油太油，中藥也有個秘方稱「紫雲膏」，對於刀傷、燙傷、蚊蟲咬傷、皮膚乾燥都有效果，因此木瓜霜，大家也不用過於瘋狂購買，藥局中類似品很多。

▲木瓜霜有95%成分是凡士林，另外還包含木瓜酵素及山梨酸鉀。（圖／ETtoday資料照）

再來就是要提醒一下，對於輕微傷口，有時自行會痊癒，要塗木瓜霜或是其他藥膏類加速傷口癒合是可以的，但是對於有發炎傷口（紅腫熱痛）時，務必尋求醫師協助，不可自行亂塗藥，尤其是木瓜霜，並不是完全無菌，加上它是木瓜酵素，有可能刺激傷口而造成蜂窩性組織炎，這些都是在塗抹前必須注意的。

至於凡士林其實在醫院很多用於皮膚保濕，許多皮膚過敏者皆可以使用，它也是許多商品的基劑，很多保濕乳霜、護唇膏都是含凡士林，許多醫師也會介紹單純以凡士林來保養，但是基本上凡士林過於油膩，夏天塗於皮膚會有點難受，不管如何，選擇自己最適合，不過敏商品保養肌膚就好。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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