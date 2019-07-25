「斜槓潛力股」是你！大學雙主修、換工作...中8項該轉行拉

▲斜槓青年當道，該選擇當公司的小螺絲釘？還是用力塑造自己的品牌？（圖／pixabay）

文／林克威

斜槓創業最大的挑戰與賭注就是你要像一個軟糖，有超強適應力集合多項本領於一身，面對社會的光速變遷，能很快找到自己的生存之道。也因此，現在愈來愈多年輕人，不願意被單一職業所定義，傾向用許多個「／」，打個人形象，但在決定是否為自己加上「／」之前，我相信你一定要充分了解斜槓的機會與風險。

我是網站站長、新創CEO、軟體公司股東、APP開發者，多重的身分就是希望在這個移動網路的大時代裡逐漸塑造自己的品牌。對斜槓創業的人來說，最大賭注與挑戰就是怎麼樣讓自己的身分裂變，在還是螺絲釘的小角色時塑造自己的品牌。

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以下，特別列出「斜槓關鍵15問」，幫助你釐清自己，回答的時候，除了「是」與「否」兩個答案外，你也可以問問自己，這15個問題的行為你認同嗎？或是希不希望自己能這麼做？

1.你會因為多種不同主題的事情而莫名興奮？

2.你會自己打斷自己，丟下未完成的工作，改執行另外一項？

3.常常一項事情精通之後，會覺得無聊，想要嘗試新事物？

4.你對於「長大以後想做什麼」有很多答案？

5.你想出點子後，寧願授權出去或聘用其他人來執行落實？

6.你曾經說自己是「18般武藝，樣樣精通」？

7.你很難回答「未來5年內打算做什麼」?

8.你上大學時，選擇了跨領域的學科或者雙主修？

9.你在大學時，專攻某一特定領域但畢業後又進入其他新領域？

10.你在工作上大獲成功後，曾覺得寧可做點別的事，雖然你還不確定自己究竟想做什麼？

11.你不安於現狀，一直想要挑戰其他事情？

12.你對於傳統的時間管理法長程計畫或詳細的行程規劃，抱持懷疑態度？

13.某件事持續做一兩年後，你會想改做其他事情？

14.家人曾和你說「應該定下來，在一個領域闖出名號，不要一直轉換跑道」？

15.別人說過他們喜歡和你交談，因為你對他們的計畫或活動都表現出熱忱？

只要回答中有8個「是」，你就屬於「多面向發展人才」；但就算回答中低於8個「是」，如果回答時對問題中的行為抱著強烈認同感，或覺得「我還沒，但我想成為這樣」，代表你內心對多面向的渴望，那你也可能適合多面向發展。

本文在自《創業。從１開始》／林克威（IDAA國際數位資產協會理事長）／時報出版