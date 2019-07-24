失言風波害官司！2故事告訴你「心口直快」下場多吃虧

▲出社會後，小心別讓自己的「口無遮攔」壞了大事。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／朱鴻霏

桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣因在Line留言涉霸凌及飛安，長榮人評會決議將她免職。很多年輕人心直口快，有什麼說什麼，有的更是以懟人為樂。而也正因為他們是年輕人，沒人會跟他們計較太多。但當你步入社會後，慢慢地會發現，那些從前在家裡、校園裡學來的心直口快行為，在社會上就顯得不成熟了，《別讓無效社交害了你》一書就提到兩段小故事，提醒任何場合，都請注意你的「口無遮攔」。

（內文摘錄）

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小萍為人熱情，她曾多次為公司的女同事介紹對象，結果是成的少，無疾而終的多。公司裡有一位三十多歲的女同事，小萍也多次給她介紹對象，最終一個都沒成。許是一時心急，小萍在閒聊時大發感慨：「三十多歲還不結婚的人，心理肯定有問題。」那個女同事一聽，很生氣地說：「我怎麼就有問題了，你這麼說話合適嗎？你把話說明白一些。」

小萍也覺得自己說得有些過分了，連忙補充道：「對不起，我不是說你，我是說其他人。」說完，她才想起來辦公室裡還有一個近四十歲的男同事至今未婚。頓時，辦公室一片靜默，好好的氣氛就這樣被破壞掉了。年輕人一定要管好自己的嘴，別什麼話都不經過大腦就脫口而出—那樣很容易傷害別人，而且自己的威信也會降低，最終成為一個不受歡迎的人。

▲說話心口直快，有時候反而會讓人大翻白眼。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

露露也是這樣，她說話時常常不顧及別人的面子，所以有時得罪了人她還不知道。同事和朋友經常說她口無遮攔，總是先說話後思考。一次，閨密郝靈買了一條很漂亮的裙子—遺憾的是，因為她剛生完孩子，身材有些臃腫，穿起來顯得不太合適。

但郝靈很喜歡這條裙子，朋友們也都看出來了，所以不忍心打擊她，紛紛讚揚說：「這條裙子能顯出你的氣質，穿起來真好看，雖然貴了點，但物有所值。」「這件衣服真好看！在哪裡買的，改天我也去買一件。」

這一系列的讚美讓郝靈很受用，她非常高興。可是，這時露露卻說：「你身材都變形了，穿這條裙子真不得體—你看你的小肚子都露出來了，多難看！而且，衣服雖然挺貴，我看不值那麼多錢！花這些錢，我都能買好幾件不錯的衣服了......」

還沒等露露說完，郝靈便氣憤地走了。其他朋友也很生氣：「你是實話實說痛快了，可這不顯得我們虛偽嗎？」以後，大家總是躲著露露，畢竟誰的面子也不禁傷啊！俗話說：「病從口入，禍從口出。」像露露這樣口無遮攔，雖然一時逞了口舌之快，但最終會傷人傷己。

步入社會以後，你就沒有童言無忌的豁免權了—如果你繼續口無遮攔，那麼只能讓你處於被朋友不待見、同事不喜歡的尷尬境地，最終交際失敗、事業不前。所以，與人交往時，你一定要牢牢把握好說話的尺度。只有這樣，你才能保證自己不會得罪人，從而實現溝通的成功。

本文摘自《別讓無效社交害了你》／朱鴻霏（國家一級企業培訓師）／時報出版