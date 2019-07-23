又有青少年腸病毒重症！17歲男少見併發肝、肺炎...住院達三週

▲疾管署疫情中心主任劉定萍說明，腸病毒疫情出現下降，已經過高峰，但仍在流行期。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒暑假期間仍處流行期，疾病管制署今（23）日指出，上週新確認3例腸病毒併發重症個案，當中一例為17歲青少年，被收治住院一度出現呼吸困難等症狀，還同時併發肝炎、肺炎，情況相當少見且住院長達三週才恢復健康。腸病毒重症多發生在5歲以下的幼兒，但今年已經出現第二例超過10歲的重症個案，本案也是今年年紀最大的病例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名重症分別為北部2歲男童、北部17歲男性及南部2歲女童，發病日介於6月25日至7月4日。17歲少年出現發燒、嘴破、手足及軀幹紅疹、四肢無力、疱疹性咽峽炎等症狀就醫，住院時一度出現呼吸困難、血氧下降等症狀還併發急性肝炎、肺炎，檢驗確診為克沙奇A6型感染併發重症，所幸治療之後症狀緩解，花了三週才康復。

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至於另兩名幼童主要症狀為發燒、肌抽躍等，送醫經檢查確認感染腸病毒71型併發重症，經過住院治療病況也改善出院。經衛生單位調查僅北部2歲男童同住家人有疑似症狀，可能遭傳染，另兩人接觸者無症狀，感染源待釐清。

林詠青表示，腸病毒重症雖然好發於5歲以下幼童，但年齡較大民眾感染腸病毒仍有機會重症，過往在2013年更曾經有一名30餘歲成人腸病毒重症，提醒家長多注意家中孩童，即便已經是青少年，感染腸病毒時仍要注意有無重症病徵。

也提醒，雖目前為暑假期間，降低來自學校的感染風險，但若同住家人或社區人士有償病毒，仍有被傳染病的可能，因此出入人口密集、互動頻繁的場所，返家後或進食前還是需確實洗手，並做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，腸病毒疫情已過高峰，根據監測資料，上週（7月14日至7月20日）國內腸病毒門急診就診共計16,299人次，較前一週略降5.4%。近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，腸病毒71型病毒活動逐漸下降，但仍為東部主要流行病毒型別，今年累計181例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主。

今（2019）年累計22例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（15例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A6型、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。