年後減重新選擇！效果驚人「無痕胃拉提」但5種人被醫師勸退

▲無傷口、恢復期短、手術具可逆性等優點聽起來很棒，只是胃鏡袖狀縮胃成形術其實並非想做都能做。（圖／Unsplash）

文／康健雜誌、梅緣緣編譯

想減重，均衡飲食、運動是關鍵。但當BMI大於27時，光靠飲食、運動或吃藥，有時仍難順利減重，這時無外傷口、低疼痛的「胃鏡袖狀縮胃成形術」，或許能奏效。

一名40多歲女性，BMI（身體質量指數）在28～29間浮動，另合併高血壓、脂肪肝及空腹血糖異常等情形。曾嘗試過藥物減重但排斥打瘦瘦針，改選俗稱「無痕胃拉提」的胃鏡袖狀縮胃成形術（ESG）。術後1個月，體重就從原本的67公斤降至60公斤，下降幅度達10%。

胃鏡袖狀縮胃成形術，適合BMI介於27～40患者

三軍總醫院肝膽腸胃科主治醫師楊志偉表示，各種減重治療方式可形成一座金字塔，愈頂端的治療方式愈具侵入性，由底到頂分別是：

・生活型態調整：執行順利平均可讓體重下降2～5%

・飲食控制：執行順利平均可讓體重下降5～10%

・藥物：執行順利平均可讓體重下降5～20%

・胃鏡袖狀縮胃成形術：執行順利平均可讓體重下降10～20%

・縮胃手術：執行順利平均可讓體重下降20～40%

正常BMI值為18.5～24，24～27即是過重，27～30為輕度肥胖、30～35為中度肥胖、大於35則屬於病態型肥胖。

不少BMI大於27、小於35的輕度肥胖者在使用藥物或生活習慣調整後，效果仍有限，就有可能選擇胃鏡袖狀縮胃成形術。楊志偉指出，胃鏡袖狀縮胃成形術使用胃鏡處理，醫師將胃鏡放入患者口中後，在胃大彎處進行對縫，平均1小時即可完成。「就像是拉束口袋一樣，將縫線拉緊、把胃縮小，最多可讓胃部體積變小70%。」

胃容積減少、降低飢餓感，且具「可逆性」

經過胃部縫合拉提後，因為胃容積減少，自然也會降低飢餓感及增加飽足感，連帶讓體重也跟著降低。除了「減重效果顯著」，也因為是使用內視鏡執行手術，不僅「皮膚沒有傷口」，胃部被拉緊的部分也具有「可逆性」，如果患者後續想調整縫線，也可以拆除。

雖然部分醫療院所執行胃鏡袖狀縮胃成形術可直接以「門診手術」處理，但部分患者術後可能還是會有噁心、疼痛或胃部輕微出血的情況，患者多半會住院、觀察1天再返家，手術完4～8週再至門診以胃鏡追蹤即可。如果術後仍有飢餓感等問題，則可由醫師評估加入瘦瘦針，加強減重效果。

手術縫合完仍須避免縫線「崩」開，術後1～2週以流質類飲食為主。2週後等胃內傷口逐漸癒合，即可攝取泥狀食物，4週後則可恢復正常飲食。

至於位在減重治療金字塔最頂端、最具侵入性的傳統縮胃手術，減重效果佳，但必須把一部分胃切掉，手術完成後不可逆且併發症處理難度高，在臨床上較適合BMI大於35有共病、或BMI大於40的病態性肥胖患者。

減重動手術就能一勞永逸？醫：長期維持良好習慣才是關鍵

無傷口、恢復期短、手術具可逆性等優點聽起來很棒，只是胃鏡袖狀縮胃成形術其實並非想做都能做。

適合做胃部拉提手術者除了BMI大於27、小於35的輕、中度肥胖者，還包括BMI大於27、小於40，並對傳統縮胃手術有疑慮的患者。

不適合做胃鏡袖狀縮胃成形術的人則包括：

1. BMI小於27以下者：因肥胖程度不夠高，減下來的體重有限，臨床上醫師多半會拒絕這類患者進行手術。

2. 無法做胃鏡者：因手術是以胃鏡方式由口進入胃部，無法照胃鏡的患者自然無法進行此手術。

3. 有胃癌風險者：因手術會以縫線將部分胃縫合，如果癌細胞長在縫合處無法被發現，就有可能增加後續檢查及治療的複雜度。針對胃癌風險較高的胃幽門螺旋桿菌感染者，醫師術前會評估、開立藥物殺菌，確認患胃內無該菌後才會進行手術。

4. 飲食疾患者：暴食症患者施作胃鏡袖狀縮胃成形術後，假使持續暴食，可能讓縫線鬆開，導致手術功虧一簣，醫師評估後，會拒絕這類患者進行手術。

5. 有喝酒習慣者：有喝酒習慣的人，容易有肝硬化等問題，手術時可能增加併發症風險。

楊志偉強調，導致肥胖的原因很多，不能以為做了胃鏡袖狀縮胃成形術就能一勞永逸。應搭配良好的飲食管理計劃，養成運動的好習慣，促進新陳代謝及血液循環。也必須與醫師討論、定期回診，在必要時可考慮加入藥物輔助，才能達到符合期待的減重效果。

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