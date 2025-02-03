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年後類流感就診恐連續上升2周！疾管署預估「最高達18萬人次」

▲感冒,看診,流感,病毒,確診。（圖／記者游瓊華攝）

▲年前就有不少民眾因呼吸道疾病就醫。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙于婷／台北報導

國內類流感疫情在過年前就有明顯上升，根據疾管署統計，今年年前第4周國內類流感門急診就診人次比第3周上升12.5%，預估春節連假後，就診人次將上升1～2周，可能達16～18萬人次。

大S因感染流感併發重症猝死，引發民眾對流感疫情的關注。根據疾管署最新統計，國內類流感門急診就診人次於第3周（1/12-1/18）達144,362人次，第4周（1/19-1/25）達162,352人次，較第3周上升12.5%，第5周（1/26-2/1）因逢農曆春節連假，多數門診休診，門急診就診人次為88,889人次（明日仍會回補）。

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中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，去年年底各區指揮官有組群組，每天都可以看到呼吸道疾病的相關統計數字，今年1/25就年假，當時預估嚴重大流行可能會在1月底左右，確實1/29、30病人數比較高，1/31之後就大概持平，所以1月底流感等呼吸道疾病疫情是最嚴重的。

疾管署也預估春節連假後，就診人次將上升1～2周，可能達16～18萬人次，並同時提醒民眾，為降低感染後發生重症和死亡風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以獲及早獲得保護力。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

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關鍵字： 流感 類流感 大S 流感重症

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