補教老師聲帶長繭不願動刀　語言治療兩個月好轉「繭也消失」

▲台北慈濟醫院語言治療師蔡得榕。（圖／台北慈濟提供）

記者洪巧藍／台北報導

不少聲音工作者、老師因為聲帶長繭困擾，要改善或許不用動刀！一名33歲補教老師因為喉嚨沙啞疼痛，以為只是感冒便自己買了感冒糖漿和喉糖，但遲遲沒有改善，後來就醫才發現聲帶長繭。然而手術治療得禁聲3~7天，考量工作無法配合而不願接受，在轉介語言治療師透過聲學分析、語言治療，學會正確保養以及使用嗓音的方法，兩個月後情況大為好轉，聲帶的繭也消失。

台北慈濟醫院語言治療師蔡得榕表示，聲帶約1.5到2公分長，一旦長繭，常見症狀包括：聲音沙啞、說話吃力、不易出聲，部分人還會出現喉嚨痛情形；高危險群則是需要長時間說話或大聲說話的人，像老師、歌手、工地工人、攤販賣家等。

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除此之外，有胃食道逆流、長期咳嗽或喜愛食用刺激性食物的民眾，也可能因為聲帶受刺激而導致嗓音不佳。整體而言，聲帶長繭或長息肉，大多是保養方式不當或用聲方式錯誤導致，許多人因此影響生活及社交。

蔡得榕指出，聲帶長繭一般可透過手術或類固醇注射治療，但部分患者因生活考量而不願意手術時，可藉由語言治療，調整說話方式，一般來說，若長繭情況不嚴重，語言治療下的痊癒率約90%。

▲語言治療有助於改善聲帶長繭。（圖／台北慈濟提供）

蔡得榕指出，當患者被轉介給語言治療師之後，會先透過聲學分析了解嗓音狀況，男生的嗓音平均基頻為80到120赫茲，女生是180到220赫茲，只要超出這個正常範圍，無論過高或過低都要注意，如果聲學分析有異常就會進行語言治療，包含身體姿勢調整、呼吸方式調整、發聲方式調整等三部分，內容會因人而異，但重要的是養成正確發聲習慣，並應用到日常生活中。

蔡得榕也提醒，要有好的嗓音必先勤保養，包括：使用輕鬆自然的音調與音量、放慢說話速度、勿使用氣音說話或養成清喉嚨的習慣、多喝溫開水以保持口腔喉嚨的濕潤、避免在乾燥、有灰塵或嘈雜的環境中說話。此外，若感覺喉嚨不適或嗓音變化，應適時充分休息並就醫，切勿隨意服用成藥或喉糖，以免不適感加劇。