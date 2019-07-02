「最傷心」社群平台Top5！第一名曝光...年輕網友全中箭

▲研究發現，ig是帶給年輕人最負面影響的社群媒體。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

網路對年輕族群會帶來正負面影響！根據《2018年台灣網路報告》指出，民眾最常使用的網路服務應用前3名為「觀看網路影音、社群網站使用和通訊軟體」。而英國皇家公共衛生協會研究更發現，最容易帶給年輕人負面心理健康影響的社群媒體是Instagram，Youtube則被受試者被評為最正向的平台。

英國皇家公共衛生協會（RSPH）與年輕人健康運動（YHM）在2017年2~5月共同進行調查，對象包括1,479名14-24歲英國各地年輕人，以5大社群媒體平台，詢問受訪者身心健康相關問題，例如情感支持、焦慮、憂鬱、寂寞、睡眠、自我認同、外在形象、霸凌等。

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結果發現，5大社群媒體平台中Youtube被評為最正向平台，其次是Twitter和Facebook，對年輕用戶的心理健康最負面影響的是Snapchat及 Instagram，與Instagram關係最密切的年輕人有健康狀況不良與幸福感相關的問題，如低自尊、睡眠不足和身體形象不佳，最有可能使年輕用戶感到焦慮、沮喪和孤單，Snapchat則讓年輕人感到被霸凌或被疏忽。

同時調查中也詢問受訪者社群媒體界面的相關建議，有71%年輕人支持社群媒體上使用彈出式警告，68％贊成在社群媒體上標示出經過數位處理的照片。

▲研究發現，不少人會因為過度使用社群平台，進而出現低自尊等負面情緒。（圖／免費圖庫）

台北市聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真說明，使用社群媒體頻率最高的族群是16~24歲的年輕人，這個年齡剛好是發展個人認同及建立情緒與心理健康的關鍵時期，社群媒體提供年輕人很好的社交網絡及情感支持，但不能忽略社群媒體可能帶給青少年的問題。

詹佳真說，此篇研究點出帶給年輕人最多負面影響的正是高度使用圖像為主的平台，多少反映出這年齡層對自己身體外貌的不安與焦慮，看到經修圖美化的圖片，更加深這些負面情緒。

而董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨認為，家長若想要參與孩子的網路使用，應要跟他們商量加入他們的Instagram或其他社群媒體，並答應孩子只是想分享他們的生活、不會給予太多意見與評論，當發現社群媒體中出現霸凌的言詞或不當歧見時，家長可直接在家中找機會與孩子對話與討論，不要在社群上公開論戰。