別傻用開水洗傷口！香港藥師揭密「反送中最夯物資：生理鹽水」

▲生理鹽水可用來清洗傷口、吊點滴、去除催淚氣體。（圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

在香港反送中遊行時，處處看的遊行者拿著「生理鹽水」沖洗眼鼻中的催淚氣體和胡椒噴霧，這也讓「生理鹽水」成為熱門的醫療物資。然而「生理鹽水」對沖洗催淚氣體和胡椒噴霧有沒有用？會否有副作用？是否比清水更好？香港小小藥罐子就要帶大家認識「生理鹽水」到底是什麼？

香港藥師【小小藥罐子】說：

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生理食鹽水其實是指0.9% w/v的氯化鈉(Sodium Chloride, NaCl)溶液。用在傷口護理的生理鹽水，主要是一種沖洗液，主要用來沖洗傷口表面的無機物（例如灰塵、污垢）或者有機物（例如血液、膿液），既可以直接沖掉病原體，又可以移除污染物，杜絕病原體的溫床，從而減少出現二次感染的風險，一般用來簡單處理傷口。

在定義上，生理鹽水的滲透壓(Osmotic Pressure, OP)大約跟人體體液相同，所以較不會弄痛傷口。

▲傷口如果使用白開水、自來水沖洗，影響有限，若是大量沖洗就得小心出現溶血現象。（圖／記者嚴云岑攝）

那為什麼一定要用生理鹽水沖洗傷口呢？隨便用清水沖一沖傷口，不就行了嗎？

對，單是沖洗液，其實還可以分為 生理鹽水、白開水、自來水三種 。

其中相較生理鹽水而言，白開水、自來水的滲透壓較低，在沖洗傷口的過程裡，水分便可能會不斷湧進體內細胞裡面，如同一個氣球一樣愈來愈脹，最後便可能會爆破，如果是紅血球的話，便可能會產生溶血的現象。

當然，如果只是少量白開水、自來水的話，相較人體體液而言，還是「小巫見大巫」，影響還是有限，問題還是不大。

不過如果貿然使用大量白開水、自來水沖洗傷口的話，大量水分便可能會湧進體循環，固然可能會出現溶血的風險，更加可能會出現體液過剩(Fluid Overload)的現象，既可能會稀釋血液裡的電解質，誘發電解質紊亂，同時還可能會誘發水腫。所以說到沖洗液，生理鹽水還是較理想的選項。