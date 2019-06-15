爆食過後救身材！超商必吃「3款補救餐」：茶葉蛋也上榜

▲放假大啖美食，收假後覺得超罪惡怎麼補救？。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／營養師帶你吃外食

該大啖美食就好好吃，回到平常日再努力減肥，懂吃又享瘦才是過人生！營養師為各位設計 900 大卡的「收假補救餐」，也就是在暴食後的一天到三天，來幫走鐘的體態急救一下！

營養師也曾碰過一些學員會以輕斷食、只吃一餐，來彌補大餐後的罪惡感。不過，所謂的「收假補救餐」並不是熱量越低越好，也不是都不吃澱粉、不碰油，小心過餓會造成反效果哦！

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端午節另外，「收假補救餐」只適合短暫應用，若是熱量與營養素長期攝取不足，打壞生理的代謝功能，未來可是不吃也不會瘦哦！

由於每個人的基礎代謝量平均在 1000 大卡左右，營養師建議在連假後挑選一天來進行「收假補救餐」，讓這天的熱量攝取比基礎代謝量略低一點就好；另外，複合性醣類不能少，但要避免精製糖；最後，記得蛋白質的攝取量要偏高，不然肌肉會很容易損耗，造成易胖體質就得不償失了！

我相信上面那段艱澀的話，大部分的人都有聽沒有懂…請放心！營養師已經從便利商店裡，幫你搭配好完整的一天菜單，按照圖片跟著吃就可以囉！

早餐：紅藜嫩雞沙拉＋無加糖濃豆漿

無糖加濃版的豆漿，蛋白質比起無糖豆漿多 4 公克左右，大約是多半個雞蛋的蛋白質量。如果家中附近的店家無販售，挑選「無糖豆漿」、「無糖黑豆漿」、「無糖高纖豆漿」、「無糖鮮豆奶」都可以做替代。

午餐：鮮蔬烤雞便當＋無糖優酪乳

優酪乳、優格等乳製品，即使是「原味」、「無添加」仍會有額外的糖，選擇「無加糖」才是補救餐的最佳類型哦！至於想要選牛奶的朋友，只要挑選鮮奶、保久乳等原味的口味就可以了！

晚餐：蕃茄蔬菜湯＋茶葉蛋

工作型態偏向白天的朋友，記得晚餐的澱粉要比午餐更少，「蕃茄蔬菜湯」裡的義大利麵就剛剛好。如果是晚上也要值班的朋友，「義式時蔬烤雞貝殼麵」這款會更能滿足你！

飲食關鍵句：「若做得更好，那件事的生活路線就會大幅提升層次。」你還覺得外食離纖瘦、健康的距離很遠嗎？【營養師帶你吃外食】始終相信沒有不能吃的食物，只是要多花點巧思，這樣就能做得更好了！至於複雜的事就交給我們，請你放心來享用外食吧！

【營養師帶你吃外食】是由營養、運動、美容三大領域專門者所組成的經營團隊。我們都極度熱愛美食！「如何透過外食來纖體、健體、美體」是我們努力方向！

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