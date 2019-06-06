女誤吞OO塞劑！醫曝「超ㄎㄧㄤ求救信」…網笑翻：那顆很大



▲不小心把陰道塞劑當藥吞！女子情急之下私訊醫師臉書求救。（示意圖，非本新聞當事人／記者嚴云岑攝）

記者李佳蓉／採訪報導

一般私密處感染或是骨盆腔發炎，除了口服用藥外，醫師也會開立「陰道塞劑」供外用，但一名女子竟不小心將其連同一些抗生素藥物一起「吞下肚」，驚魂未定的她趕緊私訊婦產科名醫蕭勝文臉書粉專，希望能尋求協助，超天兵行徑連醫師都是第一次遇到，他截圖分享，讓網友全笑翻：「那顆很大」。

台北長庚產科主任蕭勝文5日在粉專分享，一名45歲女網友因為誤吞「治療用的陰道塞劑」，驚慌失措的私訊醫師粉專：「怎麼辦，我把陰道塞劑當成藥吞下去了，會怎麼樣嗎？」第一次遇到該狀況的他也傻眼「真假，你是騙我的吧？」，女子自述因和其他抗生素藥物一起拿在手上，不小心將所有藥一起吞下肚，急問「應該不會怎麼樣吧，我只吃了一顆」。



▲女子超ㄎㄧㄤ行徑讓醫師哭笑不得。（圖／截自蕭勝文醫師臉書）

請繼續往下閱讀...

蕭勝文接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，這是他執業以來首次遇到，詢問藥師後表示，口服藥物劑量一般為50萬u，而塞劑則為10萬u，劑量比口服藥低得多，「而且藥師說塞劑不太會在腸胃道吸收，應該會排泄出來，對身體無害」。但他也說，只是陰道塞劑若含在嘴巴中會生成「很多泡泡」類似發泡錠，直接吞下就不會。而女子誤吞陰道塞劑的經歷，也讓藥師驚呆：「這麼大一顆也吞得下去」。

蕭勝文表示，一般陰道塞劑於治療陰道感染、子宮頸感染及骨盆腔發炎時會開立予患者使用，也常遇到產檢的孕婦容易出現感染，需要塞劑治療，也呼籲患者們務必看清楚藥袋上的指示，若真的不小心誤食，應直接吐出、並且漱口即可，如果真如女子一樣吃下肚，也無大礙。

醫師將女子的「求救訊息」截圖分享，讓網友們全笑翻：「哇塞！！！太猛了」、「真的非常大顆....哈哈」、「嘴巴會有很多泡泡⋯（筆記」、「說不定從此醫學界發現口服竟然有另外的療效」、「笑歪」、「那句『你是騙我的吧』，整個戳中我笑點」、「之前也有在其他社團看過有人在詢問誤食會怎樣的問題，應該很多人誤食過…哈哈哈哈」。