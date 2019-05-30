熱戀期一過就淡了？「男人把到手」心態曝：有個性的女孩才吃香

▲熱戀期總是來的快，去得快？（圖／記者黃克翔攝）

文／智遠老師

我的朋友常常跟我開玩笑說：「很多人啊，都以為幸福是從天而降的，這得靠自己爭取呀不是嗎哈哈」我們都知道，也發現在愛情中，男人對女人的感覺幾乎都是由濃到淡的，當新鮮感一過，感覺就像是朋友，很多女人發現在和男人戀愛之後，就變得越來越沒有原則了，那就是因為失去自己的人格魅力所造成的。

感情是最容易產生變化的東西，比如：男人昨天還對你說永遠愛你，一覺起來就忘記了。

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熱戀時，你就是寶貝。後來變得冷淡的時候，你就什麼都不是了，感情也是最容易變的。男人在對你冷淡的時候，不要以為自己做錯了什麼，只是因為他對你不再那麼喜歡了，在男人不再去愛你的時候，你越是表現出一副傷感來質問他的樣子，他就會越有一種想逃離你的念頭。

從一開始的在乎到後來的毫不在意，得到了就不懂的珍惜，這看似是男人的通病，但其實呢，也是因為不夠愛的表現。

在雙方交往的過程中，女人都是越來越喜歡對方的。而男人不像女人一樣，能把自己全部精力都放在女人和別人身上，有的人有可能是因為工作，有的人因為忙於事業等等的一些事情，一般來說這樣的男人都是太過沉迷於自己的事情，以至於忽略了身邊的你，所以導致兩個人的感情會越來越淡，一旦兩個人產生了一點隔閡，也不去解決的話，那麼他就會對你就越來越冷淡了，最終就會導致你們分開。

▲愛情不是凡事遷就對方，而是能夠保有自己的原則和吸引力。（圖／翻攝自pixabay）

當你是現在單身的時候，你必須要擁有自己的原則和底線，如果只是為了「挽回愛情」你越來越將就自己，沒有自己的原則，你就以為你和別人與眾不同，那這將是一件大錯特錯的事情。挽回關係時，想讓對方重新對你感興趣，甚至邀約你見面都不是一件容易事。

但如果你有你的原則，你擁有屬於自己的人格魅力，即使對方喊你做一件事情，你也會下意識的拒絕，正是因為這些個人原則，對方才有可能會越來越被你吸引，喜歡你。因為他的感覺，你現在就是他得不到的女人，一旦你們開始重新交集，對方就會開啟雷達模式，用過去的模樣重新接觸你，觀察你。

相反來說，如果你只學會將就對方時，沒有任何自己原則的時候，他就會覺得你和別的女人也沒有什麼區別，根本就沒有再投資這段感情的必要，對你也越來越冷淡了。

記住：在挽回愛情中，並不是你所有的事情都遷就對方就能讓他感動，男人是一種很難被感動的生物，但是他卻會因為你嶄新的小個性而重新愛上你。

請好好珍惜你的愛情，它很昂貴，它的價格，就是你的價值。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99