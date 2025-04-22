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疝氣反覆發作1年　男子拖到「腸道壞死」無法排便

疝氣。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲醫師指出，先天性疝氣多因腹股溝管未完全閉合。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

69歲的林先生一年來有腹痛、左側下腹部突起的症狀，懷疑為疝氣卻並未就醫處置，近日因患處無法推回，導致無法排便且疼痛不止，曾接受緊急手術，將壞死腸道切除後直接腸道吻合，不料一個月後患處復發，改以達文西微創手術將突出的囊袋復位，並以人工網膜修補。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，疝氣成因可分為先天性與後天性，先天性多因腹股溝管未完全閉合，後天性則有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加有關，流行病學上，腹股溝疝氣在男性中的終生盛行率約為27%至43%，女性則為3%至6%，在台灣成年男性罹患腹股溝疝氣的比例約為女性的9倍，好發於75至80歲人群。

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陳昱天提到，腹股溝疝氣的症狀因人而異，輕者可能無明顯不適，僅在例行檢查時發現腹股溝處突起，典型症狀包括患處有沉重感、鈍痛，且在咳嗽、搬重物或長時間站立時加劇，部分女性可能出現不明確的骨盆不適，但若是突出的腸道卡住在外，就可能因缺血而壞死，導致劇烈腹痛、噁心、嘔吐及腸阻塞，嚴重時甚至引發敗血症，需緊急手術處理。

陳昱天提醒，若民眾出現上述症狀，可透過簡單的自我檢查確認是否為腹股溝疝氣首先，站立時輕觸腹股溝區域，檢查是否有異常腫塊，並在咳嗽或用力時觀察是否更加明顯，若搬重物或久站時感到腹股溝沉重感或疼痛，也可能是疝氣徵兆，此外，自我檢查無法取代專業診斷，若發現異常，應立即就醫，由專業醫師診斷。

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關鍵字： 疝氣 便秘 腹部壓力

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