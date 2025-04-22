離婚者、未婚者更不易失智？研究揭示「重點在社交」

圖文／每日健康

婚姻狀態會影響大腦健康嗎？根據美國佛羅里達州立大學醫學院與法國蒙彼利埃大學最新合作研究，答案可能出乎意料。研究團隊追蹤了超過2.4萬名50歲以上中老年人，歷時長達18年，結果發現，不同婚姻狀態者罹患失智症的風險竟有明顯差異。這項研究於2024年初發表，立即引起全球學界與媒體關注，挑戰了過去對婚姻與健康關係的既定觀點。

研究顯示，離婚者罹患失智症的風險比已婚者低34%，未婚者風險則進一步下降了40%；而即便是經歷喪偶的長者，其失智風險也比已婚者低了27%。研究人員認為，這些族群可能因生活方式更為多元與自主，反而擁有更廣泛的社交活動與人際互動，而這正是維持認知功能的重要關鍵。適當的社交互動可激發大腦活性，提供心理支持，進而降低失智風險。

過去研究多強調婚姻能帶來身心健康益處，但本研究提醒我們，「婚姻狀態」可能不如「社交品質」來得重要。研究團隊指出，那些生活中擁有良好社交網絡、積極互動與穩定情緒的人，不論婚姻狀態如何，都較能維持良好的認知功能。也就是說，保持社交活動與情緒健康，才是真正預防失智的關鍵。

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學者強調，這項研究並非否定婚姻的價值，而是鼓勵每個人在不同人生階段中，建立屬於自己的健康社交節奏。無論你是單身、已婚、離婚或喪偶，培養正向人際關係、參與社區活動、維持心理健康，都是守護大腦的重要策略。未來也期待更多針對「婚姻品質」、「生活滿意度」與「大腦健康」間關聯的深入探討，協助制定更全面的失智症預防政策與行為指引。

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