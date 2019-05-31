脖子腫大不痛不癢...竟是鼻咽癌轉移？這3大症狀是警訊

▲脖子腫大示意圖。（圖／記者趙于婷攝）



文／資深醫藥記者丁彥伶



柯先生發現左下頦有腫塊，既不會痛也不會癢，只是感覺喉嚨有點乾痛，猜想應該是感冒，便隨便找了家附近的內兒科診所拿了一般感冒藥和消炎藥吃，感覺腫塊好像有消了一些，覺得不會痛便沒再去看了。



後來又感覺有感冒症狀，醫師說可能是感冒引起淋巴腫大，再吃了一些藥，感冒症狀沒了，也因為工作忙碌就沒再去看診了。



又過了半年，他一直覺得腰痛，老是在吃止痛藥，家人發現他脖子腫大那麼久都沒好，要他到大醫院檢查，等到醫師用鼻咽內視鏡檢查，才發現是鼻咽癌，因為有頸部淋巴轉移還有骨盆腔骨轉移，發現時已經是第四期鼻咽癌了。

▍上頸部無痛腫大最危險



「上頸部如果有不痛不癢的腫塊，一定要高度懷疑鼻咽癌！」新光醫院耳鼻喉科主任侯勝博提醒，臺灣約有70％到80％以上的鼻咽癌病人是以無痛性的上頸部淋巴結腫大為表現。



一般無論是感冒或是感染引起的淋巴結腫大，一定都會有疼痛感，所以如果發現脖子上部「有腫大而且不痛不癢」，一定要提高警覺；絕不會是普通的感冒！

侯勝博表示，鼻咽癌有三大症狀：一是無痛性上頸部淋巴結腫大；二是患者都有鼻涕中有血絲，或是早上起床後倒吸一口的痰中有血絲；第三是有單側耳朵被塞住悶悶的症狀。

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▲流鼻涕示意圖。（圖／記者黃克翔攝）



其他的症狀還包括不確定的感冒症狀，患者可能會有鼻塞、流鼻涕有血絲等現象，大多數患者都會以為是一般的小感冒，當然有鼻塞或流鼻涕有血絲的人，大多數都不會是鼻咽癌。

他行醫多年中，看過原位未轉移的鼻咽癌的病例數只有個位數，而患者都是因為看別的病，不小心同時發現有鼻咽癌，絕大多數患者都是中晚期才發現。



不過即使發現已經有轉移，患者也不必太灰心，侯勝博表示，鼻咽癌因為位置在顱腔正中，開刀很難清楚完全，所以放射治療為第一線療法。



由於鼻咽癌對放射線敏感性強，治療的反應很好，第一期及二期A的患者在單純使用放射治療，治療範圍包括鼻咽部、附近組織及頸部淋巴區。一般是每天照射，連續治療七至八週，五年存活率可達八成以上！

▲看診示意圖。（圖／視覺中國）



二期B後的患者則建議合併放射及化學治療，對化學藥物反應良好的患者，存活率也可以提高，所以患者不要恐懼，尋求正規療法可以爭取更多時間。



可是如果同時伴隨著有「早上第一口痰中有血絲」，這種症狀一週內至少有兩三次的話，就要提高警覺。

▍鼻咽癌位置深處很難早期發現

不過當發現脖子有無痛淋巴結腫大時，已經是轉移病灶，而且頸部淋巴結很豐富，一有淋巴結轉移，很容易轉移全身，像是骨骼、肺臟、肝臟等。



侯勝博說，因為鼻咽的位置很深，在鼻腔後方與口咽上方，很難直接看到，必須使用鼻後鏡或鼻咽內視鏡等特殊工具才能看得到，而且早期的症狀真的就是像小感冒一樣很不明顯。

※本文經授權轉自：愛長照【脖子腫大不痛不癢 竟然是鼻咽癌轉移？上頸部無痛腫大、早上第一口痰有血絲 是警訊】