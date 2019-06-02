下大雨好潮濕！4項「天然除濕機」　放著就能吸濕氣

文／康健網站編輯 圖／呂恩賜

這幾天台灣各地陸續降雨，你是否發現家裡因濕氣超重，不只牆壁、窗戶出現水霧，連地板也結起水珠，打開衣櫃甚至還有陣陣霉味迎面飄來？小心！「發霉」對身體健康造成的危害，遠大於你的想像！因為造成發霉現象的黴菌，不但會釋放出過敏物質，引發過敏、氣喘，有些毒性強的黴菌，更會引起嚴重的肺部病變，甚至死亡。

4種「天然除濕機」，放著就能吸濕氣

1.木炭、竹炭

請繼續往下閱讀...

木炭、竹炭的表面空隙可以吸附水氣，兼具除臭效果，適合小面積的除濕。而且可曬乾重複使用，不傷害環境。

放籃竹炭或木炭在花盆、魚缸、電腦旁或洗手台下，吸濕除臭兼具美觀效果。你也可以自製除濕盒。將備長炭或竹炭放入保鮮盒，收納食物或怕潮濕的麵粉很方便。

2.蘇打粉

廚房裡唾手可得的蘇打粉可以吸收濕氣，結塊後可用來當清潔劑，刷洗浴缸、洗手台、臉盆等，去油去污兼防黴，效果頗佳。

3.咖啡渣

咖啡渣兼具吸濕除臭雙重效果，放進紗布袋、絲襪或棉襪中，就是方便好用的小型除濕包。

4.洗衣粉

散發淡淡香氣的洗衣粉也是好用的除濕劑。打開新的盒裝洗衣粉（或將舊的倒入用完的除濕盒中），在塑膠膜上搓幾個小洞，放在流理台下方或任何需要除濕的角落。

洗衣粉吸飽水分結塊後可拿去清洗衣服，一點不浪費。但洗衣粉除濕劑要避開米缸位置，以免白米吸收洗衣粉的味道，家事達人林素芬提醒。

延伸閱讀：

衣服老是曬不乾、有霉味？譚敦慈：這樣做就對了

除濕機百百種，怎麼選才能不花冤枉錢？

打雷時千萬別做6件事

雨大濕氣重 專家分享防潮5訣竅

6招搶救泡水家具、杜絕病媒滋生

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章