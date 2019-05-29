「吃鳳梨治飛蚊症」遭教授打臉：酵素不會跑到眼睛！研究作者回應了



▲吃鳳梨能改善飛蚊症的研究，遭到教授質疑「酵素不可能跑到眼睛」。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／採訪報導

國內一項歷時3年的最新研究發現，飛蚊症患者每天攝取100～300公克的鳳梨，在3個月後平均可減少70%的飛蚊症症狀，但卻遭到林慶順教授質疑，指出從未聽過《美國科學期刊》，不只論文內容拼錯字，論文作者甚至出現現任高雄市政府社會局長葉壽山，最後更打臉吃下肚的鳳梨酵素應被胃酸及消化酶所分解，「不可能會跑到眼睛去的」？針對種種疑惑，研究作者洪啟庭醫師也回應了。

27日由大仁科技大學藥學系與輔英附設醫院花費3年時間所完成的「吃鳳梨可改善飛蚊症」的最新研究見報，內容指出飛蚊症患者每天吃100～300公克的鳳梨，3個月後平均可減少70%左右的飛蚊症症狀。研究人員認為，可能是鳳梨中的酵素可分解微纖維增生的細胞外物質，及增加玻璃體中的抗氧化物，以減緩活化氧對人類水晶體的破壞。全球首次發現的研究結果也刊登在4月的《美國科學期刊》。



這項研究結果卻遭到擁有40多年科研經驗的林慶順教授在個人部落格《科學的養生保健》中發文打臉，「《美國科學期刊》？是美國的哪一家科學期刊？原來是Journal of American Science，一個我這個40多年科研老江湖從未聽過的期刊，而我到公共醫學圖書館PubMed去找，也找不到。啊！原來是個xxx期刊（留點口德）」。指出不只論文內容拼錯字，且其中一位論文作者還是現任高雄市政府社會局長葉壽山，「難道這篇論文也在搞『禍出去人進來高雄發大財』」？

林慶順接著說，該篇論文指出鳳梨含有鳳梨酵素，能將飛蚊症的黑點溶解，「可是，吃進肚子裡的鳳梨酵素是會被胃酸及消化酶分解掉，怎麼可能會跑到眼睛去？」，質疑吃鳳梨3個月能治療飛蚊症，說不定吃鳳梨酵素3天就能見效。但正規的鳳梨酵素藥片必須有腸溶衣保護才能避免遭胃酸破壞，「所以，被吃進肚子裡的鳳梨，它所含的鳳梨酵素是不可能會跑到眼睛去的。」各種存疑讓他狠酸：「怪不得這麼一個歷時3年的臨床研究竟會淪落到發表在一個xxx期刊」。

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▲洪啟庭說，目前眼科醫師對於飛蚊症的治療方式「就是不治療，只觀察」。（圖／達志／示意圖）

遭到外界種種質疑，參與研究的輔英附醫眼科醫師洪啟庭獨家回應，《美國科學期刊（Journal of American Science）》確實存在，當初就是投稿於該篇期刊。他也解釋，高雄市政府社會局長葉壽山本身為藥學碩士畢業，「他之前在當屏東市長就跟我們在做研究了」，研究也已進行3年且持續中，認為葉壽山教授被列入論文作者並無不妥。

另外，針對林慶順教授提出「吃進肚子裡的鳳梨酵素是會被胃酸及消化酶分解掉，怎麼可能會跑到眼睛去？ 」的疑惑，洪啟庭苦笑：「真是秀才遇到兵」，他指出，吃藥或吃水果的功效屬全身循環，「否則患有腦瘤的人幹嘛吃藥控制治療？」，裡頭涉及太多機轉一言難盡。並提到鳳梨中酵素多樣，不僅是鳳梨酵素，該研究利用鳳梨的抗氧化作用，透過無花子果酵素、木瓜酵素發揮改善飛蚊症的效果。

洪啟庭解釋，目前眼科醫師對於飛蚊症的治療「就是不治療，只觀察」，被動的持續追蹤飛蚊症患者狀況，待影響視力時再進行手術，但卻存有可能造成白內障、視網膜及青光眼的風險。因此激起他的研究動機，希望能靠著「主動出擊」藉由吃鳳梨改善。他引述國外研究發現，飛蚊症患者眼前的黑點點出現時機難以預料，有7%的患者黑點會突然跑到視野中央突然看不見，有11%會造成車禍。「就是因為這樣，才會想說是不是別等到狀況發生才給予治療」，洪啟庭說，為了一改過去被動觀察、追蹤，才想要積極研究。