壓力大！她下體狂流O老公「硬要壞壞」　3天後皮爛噴臭膿…醫看驚呆



▲人妻壓力大、工作繁忙導致抵抗力下滑，私密處因而發炎感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

壓力對現代人而言是「無形殺手」，在它長久的綁架下，身體從頭到腳全爛光！一名40歲販賣南北雜貨的媽媽，過年期間工作忙，又遇兒子得流感，期間發現下體分泌物越流越多，但因太過忙碌1片護墊用整天，直到發現下體癢炸才就醫，檢查發現是嚴重的黴菌感染。後因未依醫囑：「不可發生性行為」，導致狀況越來越嚴重，慘狀連醫師看了都驚呆。

女生的私密處會反映出人體抵抗力！急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享，人若感到疲累、壓力太大，抵抗力會隨之下滑。她曾遇到一名40歲的媽媽，過年期間因販賣南北雜貨太繁忙，先生無法協助，又遇孩子染流感需人照顧，忙得焦頭爛額之際發現自己私密處分泌物越來越多，卻因沒時間換護墊，「1片用整天」，直到工作告一段落、孩子重返校園上課後，才驚覺下體分泌物越來越不受控，且越來越癢，就連泡溫水也沒用才就醫。



▲女子未聽醫囑「不可發生性行為」，導致發炎越來越嚴重。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

請繼續往下閱讀...

田知學解釋，因為拖太久的緣故，女子罹患嚴重的黴菌感染，叮嚀她回家塞塞劑、且因患部正在受傷、發炎，需要時間恢復，因此不可以有性行為！「結果這個先生真的很不OK」，忍不住使壞，3天後女子回診，發現「她那個分泌物不是像起司那樣，她還有味道，有魚腥味，還有像膿的東西出來」，還引起發燒，導致嚴重的細菌感染及骨盆腔發炎。

為什麼會這樣？田知學解釋，女性私密處裡本身有很多細菌、黴菌正常分布其中，一旦抵抗力下滑，不好的菌種開始作怪，「比如黴菌大量滋生，導致黴菌發炎」，而女子因有性行為，使得原先皮很薄、很腫的發炎部位「一磨就破」，成為細菌最愛啃蝕的食物，最後細菌不斷繁殖增生進入骨盆腔，引發嚴重的感染發炎，真的很慘。

骨盆腔發炎是很常見的婦科問題之一，根據《健談》報導指出，約40%患者的年齡落在15～40歲之間，若未及時診治，可能會導致腹膜炎、菌血症等嚴重後果！萬芳醫院婦產部主治醫師蘇鴻文醫師提醒，若婦女出現下腹痛、白帶異常增多、不正常陰道出血或發燒時，應提高警覺、即早就診，以免病情惡化或造成日後不孕。